¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias en EU?

El Thanksgiving o Día de Acción de Gracias es una popular e importante celebración en Estados Unidos que se festeja año con año en una cena familiar en la cual el plato principal es un pavo.

El Día de Acción de Gracias no tiene un día específico, ya que se festeja el último jueves del mes de noviembre, por lo que este año se celebrará el próximo 24 de noviembre.

Con el Thanksgiving se inician informalmente las fiestas decembrinas en Estados Unidos. Y es tan importante que incluso es considerado uno de los 11 días feriados en el país.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Thanksgiving o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra desde 1621, cuando los colonos ingleses festejaron junto a los nativos su primera cosecha. La celebración duró tres días, para festejar que atrás habían quedado momentos difíciles y de hambre.

Durante la fiesta, los colonos prepararon pavo, calabazas y frutos secos, los cuales compartieron con los nativos. No obstante, dicha conmemoración no se volvió a repetir sino hasta muchos años después.

En 1789, el expresidente de Estados Unidos, George Washington, comenzó formalmente con la celebración del Día de Acción de Gracias, pero fue el exmandatario Lincoln, en 1863, quien proclamó que se festejara el último jueves de noviembre.

|Reuters

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra con una cena familiar, en la que se preparan platillos como pavo asado, puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza, para recordar la primera cosecha.

Un momento importante de la cena del Día de Acción de Gracias, es cuando uno de los miembros da un discurso para agradecer por todo lo que tiene.

Además, unos días antes del Thanksgiving, el presidente de Estados Unidos indulta a un pavo cada año.

En 1947, el presidente Harry Truman fue el primer receptor de un pájaro obsequiado por los criadores de pavos de Estados Unidos, una tradición que continuó. En 1963, el presidente John Kennedy decidió devolver su regalo a la granja de donde procedía.

George HW Bush fue el primer presidente en ofrecer oficialmente un indulto de pavo en la Casa Blanca en 1989. Los indultos de Barack Obama incluían bromas que a menudo hacían que sus hijas pusieran los ojos en blanco a su lado.

En 2020, el entonces presidente Donald Trump salió de un aislamiento autoimpuesto que comenzó después de perder las elecciones presidenciales de noviembre para perdonar a Corn, un pavo de 42 libras (19 kg).

El pasado lunes, el actual presidente, Joe Biden, indultó a dos pavos: Chocolate y Chip, pesaron 46 y 47 libras, respectivamente previo al Día de Acción de Gracias.

