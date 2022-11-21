Joe Biden indulta a dos pavos por Día de Acción de Gracias

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó la tradición de indultar a dos pavos en el marco del Día de Acción de Gracias, estos son llamados Chocolate y Chip. Esta tradición se convirtió en una norma en La Casa Blanca y la ceremonia fue compartida por la cuenta oficial de La Casa Blanca a través de Twitter.

El presidente Joe Biden explicó que los pavos, de 46 y 47 libras, fueron criados cerca de Monroe, Carolina del Norte; después las presentó hacia la multitud que se encontraba en La Casa Blanca. Designó a Chocolate como el pavo nacional del Día de Acción de Gracias y a Chip como su respaldo.

Joe Biden acarició a Chocolate y le otorgó el indulto, después especificó que la sociedad no debe de olvidar el motivo del Día de Acción de Gracias y exhortó a la población a estar agradecidos por lo que tienen, pues de eso hablan las tradiciones de este día. Asimismo, recordó los momentos difíciles debido al Covid-19 por lo que pidió que se vacunaran.

Día de Acción de Gracias|Reuters

¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?

El origen del Día de Acción de Gracias se remonta a 1620 cuando habitantes de Inglaterra abandonaron este lugar con la intención de llegar al continente americano.

Después de llegar a Plymouth, Massachusetts, donde se establecieron, en el otoño de 1621, el gobernador William Bradford ordenó a los colonos dedicar un día para agradecer al Señor por la buena cosecha, con un reunión en la que se sirvió pavo, langostas, almejas, calabazas, maíz y frutas secas, alimentos que compartieron con las tribus vecinas.

La reunión se canceló al año siguiente por una mala cosecha; sin embargo, en 1623 el gobernador Bradford proclamó el 30 de julio como el Día de Acción de Gracias, aunque la celebración se llevaba a cabo de manera irregular.

Esto cambió en 1789, cuando el presidente George Washington pidió al Congreso que se dedicara un día para dar gracias y orar. La resolución se aprobó el 26 de noviembre de ese mismo año, lo que marcó otro hecho importante para el origen de esta festividad.

El 3 de octubre de 1863, durante el mandato del presidente Abraham Lincoln, se estableció que el Día de Acción de Gracias se festejara el cuarto jueves de noviembre en todo el país. Por lo que este año se celebrará el día 24.

Joe Biden y pavos

¿Cómo nació la tradición de perdonar a pavos en EU?

Este 2022 se cumplieron 75 años de esta tradición. A pesar de que La Casa Blanca no tiene fecha exacta en la que comenzó, algunas versiones señalan que Harry S. Truman fue el primero en perdonar a un pavo en 1947.

