Elecciones 2024: ¿Cuándo es el cambio de gobierno en Guanajuato?

Guanajuato se ha colocado como una entidad clave en el desarrollo económico, social y cultural de México, tanto por el turismo inspirado en su rica historia, como por el crecimiento industrial y comercial que se ha desarrollado en la zona. Por estos motivos, saber y estar consciente de la actualidad política es clave para definir el futuro del estado en las próximas elecciones de 2024.

A continuación te presentamos cómo se encuentra el espectro político de Guanajuato, entidad que es gobernada desde 2018 por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, abogado de 42 años y egresado de la Universidad de La Salle Bajío, quien llegó al poder mediante la coalición PAN, PRD y MC, conocida entonces como "Por Guanajuato al Frente".

Diego Sinhue derrotó Ricardo Sheffield Padilla, quien se postuló con Morena y terminó en segundo lugar de la elección, con apenas el 24% de los votos a su favor; en cambio, el abanderado por el PAN alcanzó el 49.9% de los sufragios.

¿Cuándo hay elecciones en Guanajuato en 2024?

Las próximas elecciones estatales de Guanajuato serán en el 2024, año en el que se elegirá al nuevo gobernador del estado, pero también a 36 diputados de la entidad y la designación de otros 46 ayuntamientos.

La fecha oficial para que se lleven a cabo las votaciones en Guanajuato será el domingo 2 de junio de 2024, mismo día en el que se elegirá al nuevo presidente de México, por lo que será una jornada electoral determinante en los siguientes seis años del estado y de todo el país.

¿Cuándo toma posesión el nuevo gobernador de Guanajuato?

De acuerdo con la Constitución Política del estado de Guanajuato, luego de que se lleven a cabo las elecciones y se establezcan los resultados, el gobernador electo deberá tomar posesión el siguiente 26 de septiembre.

Esto quiere decir que el suceso de Diego Sinhue deberá asumir como nuevo gobernador de Guanajuato a partir del jueves 26 de septiembre de 2024.

¿Quiénes han sido los últimos 10 gobernantes de Guanajuato?

Para tener una mayor perspectiva del pasado político reciente del estado de Guanajuato, a continuación una lista con los últimos 10 gobernadores que han estado al frente de la entidad, junto al partido con el que llegaron al poder.

