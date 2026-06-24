¡Golpe al bolsillo! Imponen Ley Seca sorpresa en el Centro Histórico y colonias aledañas de la CDMX

Mientras apenas se recuperan de las severas afectaciones económicas dejadas por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Primer Cuadro de la capital, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una medida de último minuto que golpea de manera directa los ingresos de los pequeños y medianos empresarios.

Este miércoles se implementó la Ley Seca en el perímetro “A” del Centro Histórico, así como en las colonias Tabacalera, Centro, Juárez, Cuauhtémoc y San Rafael. La restricción prohíbe estrictamente la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados de toda la zona a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles y hasta las 7:00 de la mañana del jueves.

La medida tomó por sorpresa a locatarios como Diego Avillán, quien invirtió todo su presupuesto para surtir su tienda y obtener ganancias en esta jornada: “Tenemos presupuestado vender ese tipo de bebidas y sí nos afecta bastante la ley seca”. En el mismo sentido, el comerciante Jesús Valencia calificó la disposición como un golpe crítico: “Negativo, nosotros realmente como comerciantes, pues nos afecta bastante en el ingreso económico”.

Un freno absurdo: Vecinos burlan la prohibición con solo caminar una calle

Tanto locatarios como habitantes de las colonias afectadas coinciden en que la restricción es una medida improvisada que poco ayuda a mantener el orden. Al aplicarse únicamente de forma vecinal, los consumidores pueden conseguir alcohol de manera simple y sencilla caminando hacia una colonia contigua fuera del perímetro prohibido.

Si planeas ver el partido de México vs. República Checa este miércoles 24 de junio, ¡toma tus precauciones! ⁣

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El Gobierno de la #CDMX anunció Ley Seca para el perímetro A del Centro Histórico⁣

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⏰ ¿Cuándo inicia? Miércoles 24 de junio a las 15:00 horas⁣

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“Nunca he sido fan de leyes de prohibición... la gente de por sí desde antes va a empezar a comprar reservas de alcohol, así que no siento que sea como algo tan útil”, señaló Sebastián Matus, vecino de la zona. Asimismo, una ciudadana de nombre Frida lamentó la falta de congruencia de las autoridades: “es un poquito absurdo el hecho de que nada más en esta zona y que al lado sí se pueda”, mientras que otros comerciantes recordaron que “la gente si no puede aquí, lo van a traer de su casa”.

Millonarias pérdidas para un sector que apenas sobrevive a las protestas

De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), suspender la venta de bebidas alcohólicas durante estas horas impactará de forma directa a un universo de entre 3 mil y 5 mil establecimientos del Centro Histórico y sus alrededores.

Las pérdidas económicas estimadas por la organización comercial detallan el tamaño del impacto:

Pequeños negocios: Reportarán pérdidas individuales de entre mil 500 y hasta 5 mil pesos tan solo por esta jornada.

Reportarán pérdidas individuales de entre mil 500 y hasta 5 mil pesos tan solo por esta jornada. Comercio formal: La afectación total en el perímetro restringido alcanzará un monto de hasta 25 millones de pesos durante las horas de prohibición.

“Sí afecta, no sé, un 50 por ciento porque aparte de las bebidas que vienen a comprar, se llevan las papitas, churritos, todas las botanas”, explicó el comerciante Rubén Sámano sobre el efecto cadena en sus ventas. Camila, también comerciante, advirtió sobre el malestar de sus clientes: “Cuando aplican la ley seca los clientes se enojan y se van y ya no te siguen consumiendo”.

¿De qué sirve imponer la Ley Seca principalmente en momentos donde las personas buscan celebrar como en cada evento deportivo? Intentar regular la celebración apagando la fiesta no es la solución; a fin de cuentas, las ciudades más prósperas del mundo no son las que prohíben la festividad, sino las que saben organizarla.