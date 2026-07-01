México es un país lleno de esperanza y resiliencia, prueba de ello son las consignas que usa para cada partido del Mundial 2026. Ahora ha cobrado fuerza la frase "¿Y si sí?", misma que nos hace soñar con el triunfo del país ante cualquier rival; pues esto tiene una base psicológica que cobra sentido en cuanto al poder colectivo.

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🇲🇽 Más de un millón de almas desataron la locura absoluta en el Zócalo, Paseo de la Reforma y hasta en los vagones del Metro tras la cuarta victoria mundialista de México frente a Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™



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Cuando la esperanza colectiva logra que todo sea "posible"

Más allá del fanatismo, el fenómeno del 'Y si sí' bien podríia sostenerse en la Teoría de la Eficacia Colectiva de Albert Bandura, la cual postula que cuando un grupo (en este caso, la afición mexicana) adopta una expectativa compartida de éxito, esta actúa como un amortiguador ante la incertidumbre.

Estas emociones colectivas son un mecanismo que suma a la identidad social en la que un "nosotros" se impone a las dudas individuales de una narrativa donde la posibilidad de victoria cobra fuerza.

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Según estudios sobre el sesgo de optimismo (Sharot, 2011), este tipo de consignas colectivas cumplen una función adaptativa: permiten a una sociedad cohesionarse emocionalmente frente a los retos externos, transformando la duda en una fuerza de resiliencia compartida.

La creencia de que México puede ganar partidos en el Mundial

México ya está soñando y es que la expectativa como motor de acción, según lo mencionado por Bandura, postula que la eficacia colectiva es "la creencia compartida de un grupo en su capacidad conjunta para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir niveles dados de logro", donde el escepticismo se transforma en una expectativa de éxito capaz de movilizar la energía emocional de toda una afición.

Siguen los festejos y el caos vial en Reforma



Decenas de aficionados continúan celebrando el triunfo de @miseleccionmx a la altura de El Caballito y Bucareli, provocando importantes cortes a la circulación esta mañana. Mientras la policía de tránsito resguarda la zona para… pic.twitter.com/PzJqe30RlJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2026

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Y te estarás preguntando, entonces, ¿sí funciona la creencia colectiva para que México gane en los partidos? El estudio argumenta que las personas necesitan trabajar unidas para influir en eventos que afectan sus destinos comunes.

¿Por qué sí funciona el "¿Y si sí"?, según la ciencia?

La afición mexicana, al adoptar esta postura colectiva, intenta ejercer un control psicológico sobre el resultado, convirtiendo el "fanatismo" en un ejercicio de voluntad compartida.

Entonces, al tener evidencia de resultados positivos (como es el caso de México ganando hasta este momento y de forma invicta), dentro de la eficacia colectiva, si el grupo percibe que su apoyo influye en el éxito, esta convicción se refuerza, creando un círculo virtuoso de confianza que retroalimenta la esperanza, incluso en situaciones adversas.

Ahora ya lo sabes, lo que sucede con la afición no es un evento aislado de optimismo irracional, sino un proceso psicosocial documentado donde la convicción grupal actúa como un predictor de la resiliencia y la persistencia ante los desafíos. ¡Viva México!