El inicio de la migración mexicana a Estados Unidos: ¿Cuándo empezó a incrementar?

En la agenda política de Norteamérica, uno de los temas que más se repite a lo largo de los años es el de la migración. En el caso de México, cada seis años un nuevo presidente tiene que plantear soluciones y mejoras para atender la frontera con Estados Unidos, puerta de entrada donde miles de mexicanos y latinoamericanos esperan encontrar mejores condiciones laborales y de vida.

Para responder el momento en el que inició la migración mexicana rumbo a Estados Unidos, basta con remontarse a 1848, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se delimitó por primera vez la frontera con Norteamérica. En este momento se generó el primer movimiento migratorio natural de los ciudadanos mexicanos, quienes optaron por permanecer en su país o incorporarse al nuevo gran vecino del norte.

A través de un análisis histórico del flujo migratorio en México, los investigadores Francisco Javier Ayvar y Enrique Armas establecen cinco periodos de oleadas de migrantes a Estados Unidos, la mayoría determinados por la necesidad de mano de obra y con eventos históricos específicos como la llegada del ferrocarril y la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué inició la migración de México a Estados Unidos?

Se puede considerar que el primer momento de una gran llegada de migrantes mexicanos a Estados Unidos es cuando llegó el ferrocarril al país de las "Barras y las Estrellas" y comenzaron a desarrollarse cientos de vías, para las cuales los ciudadanos mexicanos recibieron empleo por su mano de obra. Esto fue desde 1848 y se extendió hasta 1929, con la "crisis del 29" y la primera era de deportaciones masivas de EU.

Posteriormente, y de acuerdo con la revista académica Cimexus de la Red Latinoamericana en Ciencias Sociales y Humanidades, la siguiente etapa de migración a Estados Unidos desde México ocurrió con la Segunda Guerra Mundial como eje central y la participación norteamericana, pues se estableció el "Programa Bracero" entre los dos países para regular el trabajo temporal de mexicanos en EU, quienes habían quedado sin mano de obra suficiente.

La migración de latinoamericanos y mexicanos a Estados Unidos es un tema desde 1848 y que se sostiene en la demanda de mano de obra|JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS

¿Cuándo empezó la inmigración ilegal de México a Estados Unidos?

El inicio de la inmigración ilegal, catalogada como un asunto a resolver para Estados Unidos hasta la fecha, inició cuando concluye el "Programa Bracero" en 1965, pues los ciudadanos mexicanos y latinos continuaron recibiendo trabajo en territorio estadounidense, pero sin papeles legales, por lo que un gran sector empezó a ser explotado, otra vez con la mano de obra barata como principal motivo.

En 1986 se impuso la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, la cual endureció las leyes en contra de los mexicanos y se reforzó la vigilancia en los principales puntos de cruce, lo que convirtió la migración en un problema social, pues empezaron los riesgos de miles de personas que buscaron una vía alterna para pasar de México a Estados Unidos.