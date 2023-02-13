¿Cuándo y por qué razón se creó el organismo del INE?

Las elecciones de Estado de México y Coahuila se encuentran a la vuelta de la esquina, pues estas se realizarán el próximo 4 de junio. Es conocido que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el órgano encargado de ejecutar la jornada electoral; ante esto, es importante conocer cuándo se creó y cuál es su historia.

El INE representa una modificación fundamental en el sistema político mexicano que, desde entonces, ha contribuido en la construcción de la democracia en México.

El INE se creó en 1990|Twitter @CiroMurayamaINE

¿Cuál es la historia del INE?

El INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE), tiene origen desde 1917 con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de ese año. La cual, instituye a la Junta Empadronadora, las juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos para elegir al Presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión.

Para 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia. Asimismo, ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.

En 1951, las reformas electorales para el registro de nuevos partidos políticos, el Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y emitir constancias de mayoría.

El INE se encarga de las jornadas electorales|INE

La Comisión Federal de Vigilancia Electoral desaparece para 1973 y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En ese órgano participan con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal.

Tan solo cuatro años después, para 1977, se expide la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, la cual estableció las reglas para la participación y competencia de los partidos en el sistema electoral.

En 1986 se crea un nuevo código federal electoral, el cual sustituyó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. Entre sus aportaciones destaca la desaparición del registro condicionado de partidos, asimismo, precisó el acceso a los medios de comunicación y recursos económicos de los partidos.

Las personas que integran las labores de observación electoral experimentan de primera mano el desarrollo y las actividades desarrolladas en torno las elecciones.



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¿Cuándo se creó el INE?

Como resultado de toda la historia de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ordena la creación del INE con el fin de contar con una institución imparcial que de certeza, transparencia y legalidad a las elecciones del país.

Al momento de su creación, el INE, antes IFE, estaba compuesto por:



El Presidente del Consejo General, que era el Secretario de Gobernación.

Seis Consejeros Magistrados, personalidades sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo de derecho, propuestos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

El Director y el Secretario General del INE .

. Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos grupos parlamentarios más numerosos en cada Cámara).

Un número variable de representantes partidistas, este era de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última elección.

El INE organizará la jornada electoral este próximo 4 de junio, donde se elegirán a gobernadores y 25 diputaciones locales en Coahuila.