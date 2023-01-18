¿Qué tipo de gobierno tiene México este 2023 y cómo está organizado?

Con la vasta historia que tiene México es posible que surja la pregunta de qué tipo de gobierno tiene y además cómo se organiza. A pesar de que con cada cambio de presidente, surgen nuevas leyes, es importante saber que el tipo de gobierno se mantiene.

Desde que México es un país independiente, se estableció el sistema presidencial, el cual es la voluntad del pueblo mexicano de elegir.

¿Qué tipo de gobierno tiene México 2023?

De acuerdo con la página del Gobierno de México, el país es una República Federal que proclamó su Independencia de España el 16 de septiembre de 1810. El régimen republicano democrático representativo federal es el tipo de gobierno que tiene México hasta 2023 y se estableció con la Constitución de 1824. La Constitución actualmente en vigor fue aprobada por el Congreso el 5 de febrero de 1917.

El gobierno de México está dividido en tres poderes|Twitter @FDoringCasar

¿Cómo se divide el gobierno de México?

Una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental es el principio de división de poderes, el cual se divide en:



Ejecutivo

Legislativo

Judicial

La división del gobierno de México prohibió la reunión de dos o más de estos poderes en una sola persona o institución. Cada uno tiene un ámbito de acción con su propia característica y estructura organizativa.

¿Qué es el poder legislativo?

El Congreso de la Unión se ha definido como el organismo legislativo como la función del gobierno de México para expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento interno, este mismo se divide en:

Cámara de Diputados.

Cámara de Senadores.

México es una República Federal que proclamó su independencia en 1810|Twitter @MarioBravoSoria

¿Qué es el poder ejecutivo?

El poder ejecutivo dentro del gobierno de México se refiere al encabezado por el presidente. Éste es el encargado de la administración de la federación y de establecer relaciones en el ámbito internacional.

Asimismo, tiene la facultad legal para nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado y el Procurador General de la República.

¿Qué es el poder judicial?

El poder judicial se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal.

Cabe destacar que la administración pública federal está a cargo de las secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, hoy en día hay 299 entidades de la Administracion Pública Federal y empresas productivas del gobierno de México.