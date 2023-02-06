Elecciones en Coahuila 2023: ¿Qué perfil tienen los votantes?

Este 2023 Coahuila tendrá elecciones para renovar la gubernatura, al igual que el Estado de México; sin embargo, también elegirá 25 diputaciones locales. Ante esto, es importante saber qué perfil tienen los votantes en el estado.

Hasta el censo de 2020, la población de Coahuila se contaba en 3,146,771 habitantes, siendo el 49.7% hombres y el 50.3% mujeres. Cabe destacar que es el tercer estado más extenso por detrás de Chihuahua y Sonora.

Los municipios de Coahuila de Zaragoza con mayor población son Saltillo, Torreón y Monclova en ese orden. La población que votará en las próximas elecciones de este 2023 es cerca del 71.13%, pues es el porcentaje que cuenta con INE, según datos del Inegi hasta mayo de 2022.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila|Twitter @mrikelme

¿Cuál es el perfil de los votantes de Coahuila para las elecciones de 2023?

Los votantes que participarán en las elecciones del próximo 4 de junio de 2023 se encuentran principalmente en los municipios de Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Ramos Arizpe, San Pedro y Frontera, con un total de 81% de los votos.

La edad promedio de las personas en Coahuila es de 29 años, aunado a ello, se calcula que el 61.1% de la población en el estado es económicamente activa.

En ese sentido, las ocupaciones con más trabajadores, hasta el tercer trimestre de 2022 en Coahuila, fueron comerciantes en establecimientos, empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios, albañiles, mamposteros y afines.

Elecciones en Coahuila

Hasta el 2022, el principal grado académico de la población de Coahuila de Zaragoza fue secundaria, con un 32.9% del total.

Desde el pasado 1 de diciembre de 2017, Miguel Ángel Riquelme Solís es el gobernador de Coahuila. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cabe recordar que también fue alcalde de Torreón.

De los diez municipios más importantes para los votantes en Coahuila, el tricolor gobierna seis: Saltillo, Torreón, Piedra Negras, Matamoros, Ramos Arizpe y San Pedro, por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna Monclova; Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Acuña, junto con el partido guinda y el PT. Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene Múzquiz y Frontera.

Cabe recordar que los partidos del PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordaron reactivar la coalición Va por México para contender en las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México, además de las presidenciales en 2024.

