Lluvias y temperaturas de hasta 0° C: Estos serán los efectos del frente frío número 2 en México hoy lunes 12 de octubre

El frente frío número 2 ya está en México y comenzó su avance por la Península de Baja California y el noroeste mexicano, provocando efectos que se van a sentir en algunos estados de la República Mexicana.

Su paso por México inició el pasado domingo 11 de octubre y su presencia se sentirá a lo largo de esta segunda semana de octubre.

¿Cuáles son los efectos del frente frío número 2 para este lunes 12 de octubre?

¿Dónde está el frente frío 2 ?

El frente frío número 2 entró este domingo en el norte de la Península de Baja California. Para el día de hoy lunes, se va a mover sobre esta misma región y permanecerá la presencia de nublados y lluvias, además de vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Sonora.

El #FrenteFrío número 2 se aproxima a #México.



El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el sistema ingresará por el noroeste entre este domingo 11 y la mañana del lunes 12 de octubre.



¿Qué va a provocar el Frente Frío 2? https://t.co/sytmyShXLc pic.twitter.com/E8cwZfzdr6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

¿El frente frío 2 va a provocar lluvias?

Este fenómeno meteorológico va a provocar lluvias con intervalos de chubascos en varias zonas del noroeste del país.

Aunque las lluvias más pesadas con oleaje de hasta 6 metros se registraron durante el domingo en las costas de Baja California y Sonora, este lunes el mal tiempo va a seguir con chubascos constantes en ambos estados.

Temperaturas de hasta 0 °C por el frente frío 2

Prepárate para sacar las cobijas si vives en zonas altas. Para la madrugada del martes 13 de octubre se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

¿Cuántos frentes fríos habrá en octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que durante el mes de octubre llegarán alrededor de 7 frentes fríos a México.

Esta cifra pronostica dos sistemas más que el promedio histórico registrado entre 1991 y 2020, periodo en el que sucedieron 5 frentes para este mismo mes.

¿Cuál es el mes con más frentes fríos?

A pesar de que octubre viene con más frentes fríos que el mes pasado, las autoridades recordaron que no es el mes más helado del año.

Los pronósticos de expertos dice que el pico de la temporada 2026-2027 ocurre en diciembre, mes que tiene un promedio de 9 frentes fríos recorriendo México.