¿Frente frío o masa de aire frío? El fenómeno que está afectando a México esta semana

¿Ya llegó el primer frente frío de la temporada? A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional prevé la entrada de 3 sistemas frontales en septiembre, esta semana solo se tiene pronosticada la entrada de una masa de aire frío.

Un fenómeno que ya se desplaza sobre el territorio nacional y altera las condiciones del tiempo. Puede llegar a provocar heladas o fuertes lluvias, pero también darle paso un frente frío.

La masa de aire frío que afecta a estos estados

Este sistema se mueve por el Golfo de México e interactúa con un canal de baja presión y una circulación ciclónica, lo que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país.

El pronóstico indica que habrá lluvias intensas, viento y un descenso de las temperaturas en estados del norte, oriente y centro de México.

Entre los estados que tendrán los efectos más importantes se encuentran:



San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

La masa de aire frío también provocará heladas y bajas temperaturas sobre el norte, oriente y centro del país, aunque el calor no desaparecerá de todo México.

|Conagua

¿Qué diferencias hay entre un frente frío y una masa de aire frío?

Este sistema es una gran extensión de aire con características similares de temperatura y humedad que se desplaza de una región hacia otra, algo como una burbuja que se puede originar en las zonas más fríos del Ártico.

Pero un frente frío, en cambio, se presenta cuando una masa de aire frío avanza y entra en contacto con una masa de aire cálido.

El aire frío, al ser más denso, se introduce por debajo del aire cálido y lo obliga a bajar, lo que puede generar lluvias, tormentas y cambios en la temperatura y el viento.

¿Cuándo llega el primer frente frío de la temporada?

Conagua informó que la temporada de frentes fríos 2026-2027 arranca en septiembre y termina hasta mayo 2027, pronosticando un total de 56 sistemas frontales.

Por ahora, el pronóstico sólo indica la presencia de una masa de aire frío, mientras que el primer frente de la temporada podría estar llegando en l a segunda mitad del mes.

¿En qué estados afectará el primer frente frío? Históricamente, se suele afectar al norte, noreste, oriente y centro de México, además de las zonas montañosas.

No obstante, depende mucho del desplazamiento del sistema frontal, por lo que solo se sabrá a ciencia cierta hasta que llegue a México.