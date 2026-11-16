¡Atención, mexicanos! El Buen Fin 2026 entra a su recta final, por lo que miles de consumidores aprovechan los últimos descuentos de esta temporada; te compartimos la fecha y hora exacta en la que terminan las ofertas en México.

¿Cuándo y a qué hora termina el Buen Fin 2026 en México?

Márcalo en el calendario. Este año, el Buen Fin 2026 terminará este martes 17 de noviembre alrededor de las 23:59 horas , por lo que solo quedan unas cuantas horas para disfrutar de los descuentos.

En el caso de las tiendas físicas, las ofertas concluyen al momento del cierre de los establecimientos.

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¿Qué promociones siguen vigentes en el cierre del Buen Fin 2026?

A pocas horas de que termine el Buen Fin 2026 en México aún continúan vigentes diversos esquemas de descuentos y beneficios financieros en tiendas físicas y tiendas online.

Rebajas directas: Descuentos de entre 15% y 65% en electrónica, línea blanca, ropa, calzado y hogar.

Descuentos de entre en electrónica, línea blanca, ropa, calzado y hogar. Cupones y envíos: Códigos extra de 10% a 20% en compras en línea y entregas gratuitas antes del cierre oficial.

Códigos extra de en compras en línea y entregas gratuitas antes del cierre oficial. Facilidades de pago: Plazos de 3 hasta 24 meses sin intereses , bonificaciones en efectivo ( cashback ) y opción de empezar a pagar hasta inicios de 2027 .

Plazos de , bonificaciones en efectivo ( ) y opción de empezar a pagar hasta inicios de . Fechas clave: El evento termina oficialmente este martes 17 de noviembre a las 23:59 horas, pero algunos beneficios bancarios y cupones en línea se extienden hasta el 30 de noviembre o el 31 de diciembre.

🚀 #ElBuenFin2026 continúa.🛍 ️ Aprovecha el fin de semana para conocer promociones y oportunidades. https://t.co/b7Go8ej8Uo https://t.co/aeE79wud8V — El Buen Fin (@ElBuenFin) November 15, 2026

No terminan los descuentos: Fecha exacta del Black Friday y Cyber Monday 2026

El Black Friday se realizará el próximo 27 de noviembre 2026. Aunque es una fecha original de EU, diversas tiendas físicas y en línea de México se suman a los descuentos y ofertas.

Por su parte, el Cyber Monday 2026 en México comenzará desde las primeras horas del lunes 30 de noviembre 2026; estos descuentos duran únicamente un día completo.

Recomendaciones para aprovechar las ofertas en México