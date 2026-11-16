¡Atención, mexicanos! El Buen Fin 2026 entra a su recta final, por lo que miles de consumidores aprovechan los últimos descuentos de esta temporada; te compartimos la fecha y hora exacta en la que terminan las ofertas en México.
¿Cuándo y a qué hora termina el Buen Fin 2026 en México?
Márcalo en el calendario. Este año, el Buen Fin 2026 terminará este martes 17 de noviembre alrededor de las 23:59 horas, por lo que solo quedan unas cuantas horas para disfrutar de los descuentos.
En el caso de las tiendas físicas, las ofertas concluyen al momento del cierre de los establecimientos.
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¿Qué promociones siguen vigentes en el cierre del Buen Fin 2026?
A pocas horas de que termine el Buen Fin 2026 en México aún continúan vigentes diversos esquemas de descuentos y beneficios financieros en tiendas físicas y tiendas online.
- Rebajas directas: Descuentos de entre 15% y 65% en electrónica, línea blanca, ropa, calzado y hogar.
- Cupones y envíos: Códigos extra de 10% a 20% en compras en línea y entregas gratuitas antes del cierre oficial.
- Facilidades de pago: Plazos de 3 hasta 24 meses sin intereses, bonificaciones en efectivo (cashback) y opción de empezar a pagar hasta inicios de 2027.
- Fechas clave: El evento termina oficialmente este martes 17 de noviembre a las 23:59 horas, pero algunos beneficios bancarios y cupones en línea se extienden hasta el 30 de noviembre o el 31 de diciembre.
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No terminan los descuentos: Fecha exacta del Black Friday y Cyber Monday 2026
El Black Friday se realizará el próximo 27 de noviembre 2026. Aunque es una fecha original de EU, diversas tiendas físicas y en línea de México se suman a los descuentos y ofertas.
Por su parte, el Cyber Monday 2026 en México comenzará desde las primeras horas del lunes 30 de noviembre 2026; estos descuentos duran únicamente un día completo.
Recomendaciones para aprovechar las ofertas en México
- Verifica precios reales: Revisa el historial con PROFECO para evitar descuentos falsos o precios inflados.
- Fija un presupuesto: Define tu límite máximo de gasto antes de comprar para no afectar tus finanzas.
- Compra solo lo necesario: Haz una lista previa y evita compras impulsivas, aunque tengan rebaja.
- Cuida los Meses Sin Intereses: Úsalos únicamente en bienes duraderos (tecnología, línea blanca) y no en consumo diario.
- Compra seguro: Revisa términos y condiciones, y asegúrate de usar sitios oficiales (
https://) en redes privadas.