La presencia del fenómeno de “El Niño” mantiene en alerta a especialistas y autoridades por sus efectos en el clima del mundo. Según el pronóstico de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EU, NOAA, para el periodo 2026-2027, las condiciones de alta intensidad van a seguir presentes durante los meses de otoño e invierno.

Esto es lo que dicen los datos oficiales sobre el momento exacto en que alcanzará su punto máximo y la fecha en que comenzará a perder fuerza.

Los modelos dinámicos y estadísticos coinciden en la evolución de las temperaturas del océano Pacífico para los siguientes meses.

“El Niño” se mantendrá firme en estas temporadas

Las estimaciones presentadas por el Centro de Predicción Climática de la NOAA indican que la condición de “El Niño” muy fuerte va a seguir firme en el otoño y el invierno de 2026-2027.

Las autoridades pronostican un 100% de probabilidad de que este escenario siga a lo largo de noviembre y para el mes de enero de 2027 la probabilidad está por encima del 83%.

A record El Niño is building. But its worst impacts could come in 2027 and beyond.



Up to 50 million more people could face acute hunger by the end of next year. @UN Global Emergency Fund CERF has released $52.5M to help communities prepare, but more funding is urgently needed. pic.twitter.com/3f6cWGDyvA — UN Humanitarian (@UNOCHA) November 10, 2026

El punto más intenso de “El Niño”

El monitoreo de las anomalías de temperaturas pone el pico más alto del fenómeno entre los meses de octubre y diciembre, alcanzando una marca máxima de +2.74 °C en los registros.

A partir de esa etapa, los indicadores van a empezar a mostrar una disminución, pasando a +2.65 °C en el trimestre de noviembre a enero y bajando a +2.36 °C en el periodo de diciembre a febrero.

¿Cuándo se va a debilitar “El Niño”?

El fenómeno se va a empezar a debilitar y será más evidente en el primer trimestre de 2027.

Para el periodo entre enero y marzo de ese año, la media de las anomalías bajará a +1.90 °C, marcando la disminución de fuerza tras haber superado su etapa de más intensa.

El fenómeno de EL NIÑO podría modificar el clima de Veracruz ⚠️durante el invierno 2026, con más lluvias y eventos de NORTE 🌨️ ¿Qué zonas estarían en riesgo?



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Fase cálida de “El Niño” va a seguir en 2027

A pesar de la baja en las temperaturas del océano, a partir de inicios de año, los modelos del International Research Institute for Climate and Society, IRI, confirman que la fase cálida del evento va a seguir activa durante los primeros meses del próximo año, prolongando las condiciones hasta la primavera de 2027.