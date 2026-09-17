“El Niño” en el invierno 2026-2027: ¿Qué efectos tendrá en México?

El clima invernal de este año vendrá acompañado de cambios importantes en las temperaturas y en las lluvias de varios estados de la República Mexicana. La presencia del fenómeno de "El Niño" alcanzará su punto más alto en los próximos meses, ajustando el comportamiento de las masas de aire helado que bajan del norte.

Estos son los pronósticos de las autoridades, cuántos frentes nos van a tocar y en qué zonas se notará más el cambio.

Protección Civil mantiene las alertas para emitir avisos preventivos a la población vulnerable.

¿Qué pronóstico dio el SMN sobre los frentes fríos 2026-2027?

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que la temporada de frentes fríos registrará una actividad por encima de lo habitual.

Las autoridades y expertos en clima explicaron que el ingreso de estos sistemas provocará bajones de temperatura de 0 a 5 °C en zonas altas del país, acompañados de heladas tempranas y la interacción con humedad que podría originar tormentas invernales en el norte y noroeste.

#ElClima | El Servicio Meteorológico Nacional informa que 3 zonas de baja presión en el Pacífico están bajo vigilancia este 17 de septiembre, con riesgo de hasta 80% de convertirse en depresiones tropicales en días próximos 🌧️⚠️



Manténgase alerta de cualquier cambio:… pic.twitter.com/i4GfAc0mjt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

¿Cuántos frentes fríos se esperan para la temporada 2026-2027?

Para este ciclo, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027, los meteorólogos prevén el ingreso de un total de 56 frentes fríos a territorio nacional.



Meses fríos: Noviembre 8, Diciembre 9, Enero 8 y Febrero 7.

Noviembre 8, Diciembre 9, Enero 8 y Febrero 7. Concentración: En esos cuatro meses se concentrará más del 50 % de todos los sistemas previstos para esta temporada.

En esos cuatro meses se concentrará más del de todos los sistemas previstos para esta temporada. Inicio y cierre: Septiembre arranca con 3 frentes, mientras que la primavera se despedirá con 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

¿Qué efectos tendrá "El Niño" durante el invierno en México?

El desarrollo de la fase cálida de "El Niño-Oscilación del Sur ENOS", se fortalecerá hasta alcanzar la categoría de "El Niño fuerte" hacia el final de este año.

Esto empujará con más fuerza las masas de aire frío hacia el norte y centro de México, alterando además el patrón de las lluvias.

Cambios en las lluvias del país

La presencia de "El Niño" cambiará el comportamiento regular de la lluvia según la zona.



Centro, norte y noreste: Se esperan lluvias por arriba del promedio durante los meses de noviembre y diciembre.

Se esperan lluvias por arriba del promedio durante los meses de noviembre y diciembre. Occidente y sur: Las lluvias se mantendrán por debajo del promedio histórico

Incremento de eventos de Norte en la costa

El choque entre las masas de aire helado y el ambiente del Golfo de México causará un aumento en la frecuencia de los eventos de Norte, generando fuertes rachas de viento, oleaje elevado y lluvias intensas en las zonas costeras.