Advierten que “El Niño” se extenderá hasta 2027: De sequías extremas a inundaciones, así impactará al planeta

El clima en el planeta volverá a tener cambios drásticos por un fenómeno ya conocido. Los pronósticos meteorológicos confirman que "El Niño" aumentará su intensidad en los próximos meses y podría llegar hasta principios de 2027. Este calentamiento natural en las aguas del Océano Pacífico no pega de la misma forma en todos lados: en unas regiones genera sequías prolongadas, en otras causa lluvias torrenciales e inundaciones.

Así va a afectar "El Niño" al clima en 2027.

Lluvias e inundaciones por "El Niño"

En países del este de África, como Somalia y Tanzania, "El Niño" suele notarse en un exceso de lluvias. Los temporales provocan el desbordamiento de ríos, deslaves de tierra, viviendas inundadas y el bloqueo de caminos que dejan incomunicadas a escuelas y clínicas de salud.

El estancamiento de agua favorece brotes de enfermedades como el cólera y el aumento de casos de malaria.

Why does El Niño bring floods to some countries and drought to others?



El Niño is a natural climate pattern that alters weather worldwide, with impacts that vary by region.



This explains what it is, why it matters, and how the @UN is helping communities prepare:… pic.twitter.com/RQIF3TIiv1 — UN Environment Programme (@UNEP) October 15, 2026

Pérdida de cosechas y sequía extrema por "El Niño"

Para la región del sur de África, en naciones como Zambia, Malaui y Mozambique, el fenómeno significa la falta casi total de lluvias.

La ausencia de lluvias provoca que las fuentes de agua se sequen, los pastizales desaparezcan y los cultivos agrícolas se pierdan por completo, generando crisis de desabasto de alimentos entre las familias de agricultores locales.

¿Qué hace la ONU ante afectaciones de "El Niño"?

A diferencia de otros eventos naturales, "El Niño" se puede pronosticar con varios meses de anticipación. Por ello, agencias de la ONU aplican esquemas de "acción anticipada", entregando dinero en efectivo y apoyos directos a más de 8 millones de personas en zonas de alto riesgo antes de que ocurra la emergencia, evitando que la población pierda todo su patrimonio.

Semillas resistentes a la sequía para proteger el campo

Como parte de las estrategias preventivas, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, distribuyen insumos agrícolas.

En lugares como Madagascar, las familias reciben semillas resistentes a la sequía y apoyo económico previo a la temporada crítica, lo que permite mantener la producción de alimentos e impedir cuadros graves de desnutrición infantil.