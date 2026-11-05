El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, respondió a las acusaciones de “Andy”, el hijo AMLO, con una serie de preguntas sobre el dinero utilizado en sus viajes, sus presuntos negocios y las controversias que rodean a su círculo cercano.

La respuesta se da luego de que Andrés Manuel López Beltrán publicara un video en el que señala directamente al presidente de Grupo Salinas de impulsar una campaña en su contra, aunque estas acusaciones no tuvieran sustento alguno.

“Vamos a ver si eres valiente, vamos a sentarnos a debatir en vivo, ahí hablamos de las acusaciones que cada uno tiene contra el otro y hasta le enseñamos al pueblo mexicano las pruebas con las que cada quien cuenta”, escribió.

Andy… no me has contestado ninguna pregunta. Vamos a ver si eres valiente, vamos a sentarnos a debatir en vivo, ahí hablamos de las acusaciones que cada uno tiene contra el otro y hasta le enseñamos al pueblo mexicano las pruebas con las que cada quien cuenta.



El que nada debe,… pic.twitter.com/e0PwATEUzr — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 5, 2026

¿Quién pagó los viajes a Japón? Salinas Pliego pone a Andy López Beltrán contra las cuerdas

En X, el presidente de Grupo Salinas le respondió con un desafío: explicar públicamente de dónde salió el dinero para financiar sus viajes y aclarar los cuestionamientos que pesan sobre Andy, y la respuesta, al día de hoy no llega.

A través de su cuenta de X, puso sobre la mesa una lista de preguntas relacionadas con el patrimonio de los hijos del expresidente, sus negocios y las relaciones empresariales que han generado controversia alrededor de Morena y que muchas veces niegan.

“Ay Andy, hoy, sin mostrar una sola prueba me acusas de estar detrás de una campaña en contra tuya. Yo, con todas las pruebas en la mano, te pregunto: ¿Con qué dinero pagaste tus viajes a Japón?”, publicó.

Ay Andy, hoy, sin mostrar una sola prueba me acusas de estar detrás de una campaña en contra tuya. Yo, con todas las pruebas en la mano te pregunto:



¿Con qué dinero pagaste tus viajes a Japón?



¿ Por qué no exigen que se investigue al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Moya… pic.twitter.com/yLruJCzjxn — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2026

Los cuestionamientos de Ricardo B. Salinas Pliego sobre los negocios de los López Beltrán

El empresario también puso el foco en las actividades económicas que atribuye a Andy López Beltrán durante el gobierno de su padre, entre las preguntas está una explicación clara sobre los contratos que obtuvo y el estilo de vida que presumen del cual no tiene ninguna relación con el discurso de austeridad.

Otro de los puntos señalados fueron los audios difundidos por Latinus relacionados con Jorge Amílcar Olán Aparicio, a esta lista agregó interrogantes sobre transferencias de Olán Aparicio a Suiza y la posible responsabilidad de Romedic en el desabasto de medicamentos.

El presidente de Grupo Salinas también cuestionó las explicaciones pendientes sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico y las víctimas del accidente, además del enorme hueco que existe para investigar a Rubén Rocha Mocha.

El huachicol fiscal, Pemex y las acusaciones sobre el INE

La confrontación también alcanzó el terreno político y electoral, ahí cuestionó a Andy López Beltrán sobre un posible beneficio económico relacionado con el huachicol fiscal y los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En sus señalamientos también incluyó a Guadalupe Taddei, la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) que hoy está inmersa en millonarias polémicas.

A la lista sumó una pregunta sobre la visa americana de Andy López Beltrán, al cuestionar si su retiro estuvo relacionado con los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

El mensaje de Salinas Pliego a los mexicanos: exigir respuestas sobre el INE

Ricardo B. Salinas Pliego cerró su mensaje con una advertencia sobre la necesidad de que los señalamientos sean investigados y esclarecidos.

“¡Enemigos de los mexicanos son ustedes que viven como reyes robando! Esto se debe juzgar con la ley y con la verdad, y yo voy a seguir exigiéndoselas aunque se enoje”, sostuvo.