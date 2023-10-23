¿Cuánto subirá el salario mínimo a partir de 2024? Esto se sabe

El salario mínimo se establece para satisfacer las necesidades normales de la vida de una persona. Hace pocos días se anunció que este podrá aumentar rumbo al próximo año, 2024; en ese sentido, es importante dar a conocer cuál sería el incremento.

¿Cuál es el salario mínimo en 2023 en México?

Recientemente, el 1 de enero de 2023, entró en vigor un incremento del 20% al salario mínimo, lo equivalente a 207.44 pesos diarios, es decir, mil 52 pesos más al salario previo al mes en todo el país.

Cabe destacar que desde 2019, el salario mínimo en la Zona libre de la Frontera con Estados Unidos es diferente, esto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca disminuir la necesidad de los mexicanos para cruzar la frontera y ganar más.

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📌 Debilitarlo presupuestalmente dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia.



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¿Cuánto podría aumentar el salario mínimo en México en 2024?

La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apuntó que visualiza un aumento al salario mínimo de entre 11.5% y 12.5% para 2024; sin embargo, cabe la posibilidad de que sea mayor.

Según Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, el aumento podría acercarse al 20% para el 2024:

“Falta ver la postura de los trabajadores y el gobierno, veo complicado que quede en 12.5% y será algo más cercano al 20%", destacó.

Asimismo, se apuntó que la iniciativa privada considera que un aumento del 12.5% será suficiente; sin embargo, se determinará para noviembre de este año. "Lo plantearemos, será una reunión más profunda porque queremos que esté definido para la sesión de noviembre, sobre todo para darle visibilidad a los empleadores del país en cuanto a presupuestos”, refirió.

¿Quién se encarga de establecer el salario mínimo en México?

La fracción VI del apartado A) del artículo 123 Constitucional y el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo disponen igualmente que los salarios mínimos deberán ser fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.