Día de Muertos 2023: ¿Qué almas llegan del 27 de octubre al 2 de noviembre?

Una de las celebraciones y tradiciones más esperadas a lo largo del año para los mexicanos es el Día de Muertos, pues es una oportunidad de recordar a los familiares y amigos que se quedaron en el camino, a través de ofrendas y platillos tradicionales se les conmemora, pero ¿Cuáles son las fechas específicas para recibirlos?

El Día de Muertos en México no sólo es reconocido entre los nacionales, en los últimos años personas de distintas partes del mundo viajan para empaparse de una celebración en la que la muerte no representa algo malo y sí un motivo de alegría, siendo el 1 y el 2 de noviembre los días más importantes en el calendario.

Fechas del Día de Muertos: ¿En qué día llegan los difuntos?

¡Atencióóón, lectores! En las próximas semana no sólo tendremos la visita de nuestros familiares, también de otro tipo de amigos, sí, nos referimos a las mascotas que ya no se encuentran con nosotros, es por eso que desde el 27 de octubre es importante tener una ofrenda para recibirlos, pues es la fecha en que cruzan de un plano a otro para ver a sus amos.

La tradición no termina el día 27, para el 28 de octubre se espera la llegada de todas aquellas personas que murieron de una forma trágica, en la mayoría de los casos en un accidente. El 29 de octubre abarca a las personas que también se fueron de forma inesperada, aunque en este caso a los que se ahogaron, y en un acto de amor y añoranza, el 30 de octubre es un gran día para dejar en la ofrenda algo a quienes no tienen familia o también, los olvidados.

¿Qué almas llegan el 1 y 2 de noviembre?

El 1 y 2 de noviembre se convierten en las fechas de mayor importancia, en la primera se recuerda a los niños menores de 12 años que murieron, en la mayoría de las ocasiones se les dejan juguetes y los que eran sus dulces favoritos; la segunda fecha es conocida como el Día de Todos los Muertos y se le dedica a los adultos que decidieron adelantarse en el camino.

Durante ese día cientos de familias se congregan en distintos panteones para pasar una noche con sus seres queridos, entre cempasúchil, comida y música se considera que cruzan el Mictlán para reunirse una vez más y ocupar la silla que dejaron vacía.

¡Huele a cempasúchil! 🏵️💀



Faltan unos días para celebrar el Día de Muertos, Secretaría de Turismo, dio a conocer que se espera una asistencia de más de dos millones a varios destinos de México



¿Cuál es el mejor lugar para pasar esta fecha? https://t.co/iZXqhPhU7y pic.twitter.com/ddEJRxfy48 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023

¿Qué elementos debe tener un altar de muertos?

Ahora que conoces el orden en que llegan los difuntos, no puede faltar lo más importante, realizar el altar de muertos, aunque en la mayoría de ocasiones se personaliza de acuerdo a los familiares, todos tienen elementos en común pueden faltar, como son



Pétalos de cempasúchil

Velas

Comida

Copal

Papel picado

Foto del difunto

Algunos agregan distintos tipos de platillos como son piezas de pollo, tamales, café, chocolate, y hasta cervezas, esto como el lado que caracteriza al mexicano, honrar la presencia de los que ya no están.

