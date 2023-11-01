Despedir a nuestro perro o gato, puede resultar en una experiencia bastante amarga y dolorosa sobre todo para aquellas personas que les consideran como parte de su familia, por lo que comienzan con un proceso de duelo en el hogar. Muchas de las veces, cuando la animalito muere, de primera impresión no sabemos a ciencia cierta qué es lo que vamos a hacer con sus restos, por ello en Fuerza Informativa Azteca te contamos cuánto cuesta cremar a una mascota durante este 2023 en México.

Enfrentar el dolor de haber perdido a una fiel compañero, no será el único reto al que te enfrentes en esos momentos, ya que tu y tus familiares deberán tomar decisiones a la hora de despedir de la mejor manera a los animalitos de compañía. En México, existen diversas compañías o negocios que se dedican a la cremación de mascotas con la finalidad de que los dueños puedan despedirse de la mejor manera de sus animalitos.

¿Cómo funciona la cremación de mascotas?

La cremación de mascotas funciona de la misma manera en la que se efectúa la incineración de un humano. Esta se debe realizar en un horno especializado y su costo va a depender de las características de la mascota, su tamaño y peso. Para un servicio de incineración de algunas mascotas deberás hacer lo siguiente: Llevar a tu mascota al lugar adecuado en donde se realizará la cremación, aunque cabe señalar que algunas empresas te ofrecen servicio a domicilio por lo que ellos mismos pueden pasar por tu animalito. Posteriormente se procede a la limpieza de la mascota para inmediatamente después pasar al proceso de cremación. Cuando las cenizas de tu “fiel compañero” se encuentran listas, estas se depositan en alguna urna en donde te entregarán los restos de tu mascota.

Cabe señalar que según la empresa o negocio, será el tipo de servicio de cremar a una mascota al que puedas acceder para tu mascota. En su mayoría se ofrecen urnas pero en algunos negocios se ofrecen ánforas y hasta dijes con los restos de tu mascota.

¿Cuánto cuesta cremar a tu mascota en CDMX 2023?

El servicio de cremación de una mascota en Ciudad de México durante este 2023 oscila entre los mil 250 y los cuatro mil 200 pesos, esto va depender del lugar y sobre todo del tipo de servicio funerario a contratar para cremar a una mascota.

Good Bye Pet es una funeraria que sólo se dedica a las mascotas y cuenta con servicio tanto a domicilio como presencial. Admiten perros, patos, gatos, cuyos, hurones, erizos, puerquitos, y hasta aves, entre muchos otros. Para su servicio de cremación de mascotas deberás agendar en el teléfono: 55-4071-2944. Sus precios oscilan entre los dos mil 100 y tres mil 600 pesos, según el peso de tu mascota, pero si pesa más de 35 kilogramos, el precio subirá 105 pesos por cada kilogramo.

Dejando Huellita, es una funeraria especializada en las mascotas, en su horno incinerador solamente se creman animalitos de compañía. Reciben animales como hámsters, hurones y hasta lagartos, entre muchos otros. Este empresa se encargará de recoger a tu mascota, cremarla y posteriormente te la entregarán dentro de una urna en tu domicilio. Si lo deseas, te entregan un video del procedimiento para que te asegures que se trató de tu “fiel compañero”. Sus precios van desde los dos mil 100 y hasta los tres mil 600 para mascotas que pesen de entre 31 a 35 kilos. Puedes contratar su servicio por teléfono al: 55 3909-0689, donde darán las instrucciones referentes al proceso.

Pets in the Sky, este negocio es completamente presencial y de hecho puedes permanecer en sus instalaciones durante el proceso de cremación de tu mascota. Este lugar cuenta con una sala privada para que te despidas de tu animalito. Sus precios dependen del peso de tu mascota pero el promedio de una mascota de entre 7 y 9 kg es de tres mil 400 pesos. Puedes agendar su servicio en el teléfono: 55 8663 6740.