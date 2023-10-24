Esta es la tarifa del boleto del Tren Interurbano México-Toluca 2023

El Tren Interurbano México-Toluca, nombrado como "El Insurgente", arrancó operaciones el pasado 15 de septiembre en sus primeros 20 kilómetros; un mes después estrenó tarifa, la cual estará vigente por más de seis meses sin importar el trayecto.

"El Insurgente" es un proyecto que busca conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México y hasta el momento los trenes tienen capacidad para 719 pasajeros, los cuales pueden trasladarse entre las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma.

Conocer la frecuencia entre trenes, el horario de servicio, forma de pago y el costo por boleto en el Tren Interurbano México-Toluca te permitirá evitar complicaciones si buscas acercarte a la capital del país en el menor tiempo posible.

¿Cuánto cuesta el boleto del Tren Interurbano México-Toluca 2023?

El Tren Interurbano México-Toluca mantuvo una tarifa gratuita durante el mes de septiembre por su inicio de operaciones. Sin embargo, desde el pasado 1° de octubre y hasta junio de 2024, sin importar el trayecto, el boleto costará 15 pesos por persona.

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Los usuarios pueden acceder con la tarjeta de movilidad integrada CDMX y próximamente se habilitará la venta de tickets en todos los sistemas de transporte del Estado de México, además de los módulos con los que cuentan las estaciones de "El Insurgente" en el primer tramo.

¿Cuánto dura el trayecto del Tren Interurbano México-Toluca?

El trayecto del Tren Interurbano México-Toluca tiene una duración de 6 minutos entre estaciones y 21 minutos en total. El servicio se brinda los 365 días del año en horario inicial de 6:00 de la mañana a 11:00 de la noche, con una frecuencia de 15 minutos en promedio.

La administración del "Insurgente" recordó que todos los pasajeros que adquieran un boleto cuentan con seguro de vida desde el ingreso a la estación hasta la salida de este nuevo servicio de transporte que busca acercar a los habitantes del Estado de México a la Ciudad de México.