¿El kilo de huevo vuelve a dispararse en México? Este es su precio para inicios de septiembre 2026; costos por estados

A preparar la cartera. El precio del huevo en México registró cambios importantes para el inicio de la semana, golpeando fuertemente el bolsillo de millones de familias alrededor del país, pero ¿a cuánto está el kilo hoy 7 de septiembre 2026?

Hace unos días, el huevo, parte fundamenta de la dieta de los mexicanos, registro un aumento que alcanzó los $80 pesos el kilos en algunas regiones del país.

¿A cuánto está el kilo de huevo en septiembre 2026?

El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo en México , según el "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, en las regiones cercanas a la frontera el costo de este alimento podría ser más alto.

Lista de precios del kilo de huevo por estado para septiembre 2026

Este es el precio del kilo de huevo en distintas regiones de México para el primer lunes del mes de septiembre 2026, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Oaxaca - $26 a $46.90 pesos el kilo.

Chiapas - $26 a $49.90 pesos el kilo.

Campeche - $26 a $51 pesos el kilo.

Tabasco - $25 a $59 pesos el kilo.

Morelos - $25 a $59 pesos el kilo.

Michoacán - $21.90 a $64 pesos el kilo

Chihuahua - $26 a $60 pesos el kilo.

Baja California - $26 a $60 pesos el kilo.

San Luis Potosí - $26 a $64 pesos el kilo.

Ciudad de México (CDMX) - $20 a $64 pesos el kilo.

Estado de México (Edomex) - $20 a $64 pesos el kilo.

Querétaro - $28 a $64 pesos el kilo

Jalisco - $23 a $65 pesos el kilo.

Nuevo León - $20 a $65 pesos el kilo.

Aguascalientes - $26 a $59 pesos el kilo

Zacatecas - $25 a $57 pesos el kilo

Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que adquieras este alimento, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

El huevo es un alimento indispensable en las mesas del país, convirtiéndose en el protagonista de los desayunos, además de tener un alto valor nutrimental.

¿En qué lugar se vende más barato el kilo de huevo en México?

Las regiones con el precio más bajo del huevo son Oaxaca ubicándose desde los $26 hasta los $46.90 pesos el kilo, Chiapas donde alcanza los $49.90 pesos por este alimento, seguido de Campeche en $51 pesos el kilo.

Zonas en las que el huevo supera los $60 pesos el kilo

Por otro lado, las zonas con el precio más alto del huevo y que superan los $60 pesos el kilo son la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, alcanzando los $65 pesos.

¿Por qué se disparó el precio de huevo en México?