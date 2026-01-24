Trabajar en México: a través de impuestos el gobierno se queda con hasta 38% de tu salario

Cualquier trabajador formal en México tiene derecho a saber cuánto de su salario termina en manos del gobierno. Sin embargo, para la mayoría, el proceso de cobro de impuestos ocurre de forma poco clara: los descuentos aparecen en la nómina, pero rara vez se explica a detalle qué se paga, por qué y a dónde va ese dinero.

En ese contexto, Grupo Salinas informó que, por decisión de su presidente Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se transparenta a sus trabajadores el impacto real de los impuestos y cuotas que se pagan por cada empleo formal. El objetivo, señalan, es que los empleados conozcan con precisión cuánto se descuenta de su salario y cuánto más se paga al Estado en su nombre.

Como ejemplo, se presenta el caso de un trabajador identificado como Pedro, con un sueldo mensual bruto de 32 mil 917 pesos. De entrada, a Pedro se le descuentan 5 mil 807 pesos por concepto de ISR, además de 380 pesos correspondientes a su aportación al IMSS. Solo en estos rubros, el trabajador pierde 6 mil 187 pesos de su ingreso mensual.

Pero el monto no termina ahí. A nombre de Pedro, la empresa también paga 2 mil 145 pesos al IMSS, 721 pesos al Infonavit, 288 pesos para el fondo de retiro y mil 138 pesos por impuesto sobre nómina. En conjunto, el costo fiscal total asociado a su empleo asciende a 10 mil 481 pesos, lo que equivale a 32% de su salario.

Tras los descuentos directos, Pedro recibe 22 mil 435 pesos netos, pero el impacto fiscal continúa al consumir bienes y servicios. El IVA y el IEPS, integrados al precio final de productos como alimentos procesados, bebidas o gasolina, representan un gasto adicional estimado en 2 mil 243 pesos mensuales.

Al final, el ingreso real disponible de Pedro se reduce a 20 mil 191 pesos, apenas 62% de lo que ganó. El 38% restante, es decir 12 mil 725 pesos, termina en manos del gobierno, sin que el trabajador tenga control sobre su destino.

Especialistas y trabajadores coinciden en que, mientras mayor es el ingreso, mayor es la carga fiscal, lo que reaviva el debate sobre si los impuestos que se pagan se reflejan realmente en servicios públicos de calidad, seguridad y bienestar social.