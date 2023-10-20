¿De cuánto es la multa por fumar en un avión? Esto es lo que podrías pagar

El pasado 9 de septiembre, un usuario de TikTok compartió el momento en el que un pasajero de su vuelo fue sorprendido fumando en el baño. Durante el video, la azafata da una explicación de los hechos y procede a indicar la multa por fumar en un avión, por eso te decimos de cuánto es, para que no cometas el mismo y costoso error.

“Activó una alarma en el baño delantero del avión, gracias a que encendió un cigarro. Como ustedes pueden notarlo, tenemos señales, indicaciones en las que está prohibido fumar en todo momento.” se escucha que dice una auxiliar de vuelo en el video.

Guardia Nacional puede sacar a los pasajeros que fumen dentro de un avión

Si un pasajero es sorprendido fumando, lo primero procede es que la tripulación dé aviso en tierra y le informe al usuario las posibles consecuencias. Una vez en el destino, en caso de México, la Guardia Nacional escoltará a la persona fuera y procederá a remitirla con las autoridades pertinentes para recibir su sanción.

“Nosotros damos anuncios de lo que mencionamos a la llegada de Guadalajara le vamos a pedir a todos que por favor que permanezcan sentados hasta que la tripulación se los indique para que puedan desembarcar tranquilamente y al final él va a desembarcar y va a subir la Guardia Nacional por él.” dice el TikTok.

Hasta 200 mil pesos de multa a quienes fumen en un avión

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil y las regulaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil, la multa por fumar dentro de un avión podría ser de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Lo anterior significa que los usuarios podrían pagar más de 200 mil pesos mexicanos.

Los aviones del mundo dejaron de permitirle a los usuarios fumar luego de un incidente registrado en 1973, cuando un pasajero tiró una colilla mal apagada al basurero del baño en el vuelo 820 que despegó de Río de Janeiro.

El bote de basura se incendió causando un accidente que cobró la vida de 123 personas, desde entonces las aerolíneas se sumaron poco a poco a la medida.