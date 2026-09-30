¡Sueldos millonarios para funcionarios en México! Los salarios de Ernestina Godoy y Raquel Buenrostro

Los dos grandes soportes de la impunidad en México. Mientras millones de trabajadores apenas pueden sustentarse con el salario mínimo, Ernestina Gody y Raquel Buenrostro, las titulares de las dependencias clave para la justicia en el país, perciben sueldos que superan los $190 mil pesos mensuales.

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, gana alrededor de $190 mil 035 pesos al mes, mientras que Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, goza de un sueldo de $205 mil 122 pesos mensuales.

Ganar más de 200 mil pesos al mes es un privilegio que no alcanza ni el 1% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

