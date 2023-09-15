Ganadores del Premio Nobel 2023 recibirán casi un millón de dólares más

La dotación económica del Premio Nobel se ha ajustado al alza y a la baja en los últimos años y los galardonados dijeron que aumentaba la cantidad este año 2023 para reflejar la posición financiera más sólida de la Fundación Nobel.

¿Cuánto recibe un ganador del Premio Nobel en 2023?

Los ganadores del Premio Nobel de este año 2023 recibirán un millón de coronas más, con lo que la recompensa económica total ascenderá a 11 millones de coronas suecas, convertido en dólares, correspondería a casi un millón. Esto lo anunció la fundación que administra los galardones.

The Ig Nobel Prize honours the research which first makes people laugh and then makes them think.



Did you know chemistry laureate Andre Geim is the only Nobel Prize laureate to receive both an Ig Nobel prize and a Nobel Prize? Geim received the Ig Nobel for making a frog float. pic.twitter.com/ktyW9G3Dbn — The Nobel Prize (@NobelPrize) September 14, 2023

Cabe destacar que en 2012, el dinero que comportaban los galardones se redujo de 10 millones de coronas a 8 millones, ya que la Fundación buscaba apuntalar sus finanzas. El importe del premio aumentó a 9 millones en 2017 y a 10 millones en 2020, donde estaba antes de 2012.

En la última década, sin embargo, la corona sueca ha perdido alrededor de un 30% de su valor frente al euro, lo que significa que el último aumento del valor del reconocimiento no hará que los ganadores de fuera de Suecia se sientan mucho más ricos.

¿Cuándo se entregará el Premio Nobel 2023?

Desde 1901 se entregaron los premios por primera vez y el monto fue de 150 mil 782 coronas por categoría. En 2013, las distinciones a los logros en ciencia, literatura y paz, que se concedieron por primera vez en 190, valían alrededor de 1,2 millones de dólares, a pesar del recorte de la suma en moneda sueca a 8 millones de coronas.

El Nobel de Fisiología o Medicina es el primero de los premios de este año y se anunciará el 2 de octubre, seguido de los de Física, Química, Literatura y Paz en los días siguientes.

Los galardonados recibirán sus premios el 10 de diciembre, aniversario del fundador Alfred Nobel en 1896. Por instrucciones de Nobel, los premios son entregados en Estocolmo, salvo el de la paz, entregado en Oslo.