Muere el pintor colombiano Fernando Botero

Fernando Botero, el reconocido pintor y escultor colombiano, falleció a los 91 años de edad, informan medios de ese país. El artista murió en un hospital al norte de Italia donde radicaba.

El artista trabajó por más de 70 años en sus obras y algunas fueron subastadas hasta en dos millones de dólares.

Juan Manuel Santos, expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz, envió sus condolencias a través de su cuenta en X.

Lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo. Siempre generoso con su país, un gran amigo, y apasionado constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 15, 2023

¿Quién es Fernando Botero?

Fernando Botero Angulo fue un pintor, escultor y dibujante de origen colombiano, específicamente de Medellín. Es considerado el artista latinoamericano vivo más cotizado actualmente del mundo.

Su estilo en la pintura tiene nombre oficial: el "boterismo". Tanto en pintura como en escultura, es conocido por sus figuras más robustas y gruesas de lo habitual, es decir, personajes con sobrepeso.

Botero es hoy uno de los artistas más cotizados de la actualidad y sin duda el pintor colombiano de mayor resonancia internacional. Suele ser conocido como “el pintor de las gordas”, pero su interés era desarrollar el valor plástico del volumen

En un principio su estilo fue rechazado. Y dentro de sus obras más famosas se encuentran: Obispos muertos, La comida con Ingres y Piero della Francesca, El matrimonio Arnolfini, entre otras.

Botero en México

Fernando Botero tuvo exposición en Bellas Artes, esta constó de 177 obras de diferentes técnicas, entre las que destacaron cinco esculturas monumentales.

"Mi pintura tiene dos fuentes primordiales: mis puntos de vista estéticos y el mundo latinoamericano en el cual crecí. Pienso además que la sensualidad es la fuente principal de placer y constituye la contribución del artista a la realidad", se leía al comienzo de la exposición de sus obras. Se trató de la mayor exposición por número de obras del pintor.

"Cuando uno hace una obra pretendiendo hacer arte, ese día se vuelve un artista. Tal vez el peor artista, pero un artista", dijo el pintor en la conferencia de prensa para la exposición.