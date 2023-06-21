¡Implacable búsqueda! ¿Cuánto tiempo queda para encontrar al submarino desaparecido?

Este martes 20 de junio de 2023, equipos de búsqueda y rescate rastrean miles de kilómetros en aguas del Atlántico Norte para encontrar al submarino desaparecido que llevaba cinco turistas a explorar los restos del Titanic en aguas profundas frente a las costas de Canadá.

Aeronaves de Estados Unidos y de Canadá, han rastreado unos 19 mil kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la del estado de Connecticut, en busca de Titán, un sumergible de la compañía OceanGate.

¿Cuánto aire queda en el submarino turístico del Titanic?

Es una búsqueda contrarreloj, ya que conforme a las especificaciones técnicas del sumergible Titán, tiene capacidad para permanecer bajo el agua durante 96 horas. Lo anterior significa que sus cinco pasajeros a bordo tienen hasta la primera hora del jueves (menos de 40 horas), antes de que el oxígeno se agote.

Es preciso señalar que los restos del Titanic se encuentran a tres mil 810 metros bajo el agua. Una zona en donde ni siquiera la luz puede penetrar y sólo equipos muy especializados pueden alcanzar esas profundidades sin ser destruidos por la enorme presión del agua.

¿Qué pasó con el submarino que desapareció explorando restos del Titanic?

Titán se sumergió con un piloto y cuatro pasajeros a primera hora del domingo 18 de junio de 2023 y luego de una hora con 45 minutos de su inmersión fue cuando perdió la comunicación con un barco que lo vigilaba en la superficie.

Cabe señalar que este sumergible se encuentra sellado con pernos desde el exterior, esto significa que sus tripulantes no pueden escapar sin ayuda, aunque el submarino logre salir a flote.

Peor aún, si Titán se encuentra en el fondo del Atlántico Norte, los trabajos de rescate serán aún más difíciles debido a las condiciones extremas a las que los equipos se enfrentarían a más de tres kilómetros del fondo del mar.

¿Qué ruta sigue el submarino Titán que desapareció con turistas a bordo?

El submarino desaparecido debe estar en las cercanías de los restos del Titanic que se encuentran a unos mil 450 kilómetros al este de Cape Cod y a 644 kilómetros al sur de San Juan de Terranova en Canadá.

