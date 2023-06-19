Este jueves 22 de junio se dio a conocer que los tripulantes del submarino turístico Titán murieron cuando intentaban llegar a los restos del Titanic, desde el momento se compartieron las historias y los perfiles de las personas que estaban a bordo, entre ellos, un multimillonario británico, el director ejecutivo de OceanGate, inclusive un padre con su hijo.

Actualmente, existen submarinos turísticos que bajan a 3 mil 800 metros de profundidad para darle la oportunidad a los visitantes de conocer lo que aún queda del famoso Titanic, se estima que, entre el descenso y el ascenso es un total de 8 días, aunque el tiempo depende de la batería del sumergible.

¿Quiénes son los turistas que murieron en el submarino turístico del Titanic?

Son cinco las personas que murieron en el sumergible conocido como Titán, durante estos días se pudo conocer quiénes eran y a qué se dedicaban. Ellos son los tripulantes que buscaban ver los restos del Titanic:



Hamish Harding : Multimillonario empresario y piloto, fundó el Grupo Action y fungió como presidente de Action Aviation.

: Multimillonario empresario y piloto, fundó el Grupo Action y fungió como presidente de Action Aviation. Stockton Rush: Una de las mentes detrás del proyecto, se desempeñó como director ejecutivo de OceanGate y en los recientes días se conoció que su esposa era familiar de una pareja fallecida en el Titanic .

Una de las mentes detrás del proyecto, se desempeñó como director ejecutivo de y en los recientes días se conoció que su esposa era familiar de una pareja fallecida en el . Paul-Henry Nargeolet: " Un viajero y explorador", así describieron al piloto francés, quien tenía un amplio conocimiento sobre el sumergible y era apodado "señor Titanic ".

Un viajero y explorador", así describieron al piloto francés, quien tenía un amplio conocimiento sobre el sumergible y era apodado "señor ". Shahzada y Suleman Dawood: Padre e hijo se sumergieron para conocer los restos de la embarcación; pertenecían a las familias más ricas de Pakistán.

Eran cinco los tripulantes que murieron en Titán.

¿Qué pasó con el submarino Titán en su expedición al Titanic?

OceanGate Expeditions, la empresa que dirigía al submarino desaparecido mantuvo una estrecha comunicación desde el momento en que se dio a conocer la noticia.

"Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias”, afirmó OceanGate Expeditions en su comunicado.

Agregaron que agencias gubernamentales establecieron contacto con la compañía para ofrecerles asistencia, finalmente, tras darse a conocer que encontraron restos en la zona en la que desapareció, el científico David Mearns aseguró que sí pertenecían a Titán, pues reconocieron la cubierta trasera y el punto de aterrizaje este jueves 22 de junio.

¿Dónde se hundió el Titanic?

La historia del Titanic, uno de los barcos más modernos del siglo XX comenzó el 10 de abril de 1912, cuando partió del puerto de Southampton con dirección a Nueva York; sin embargo, cuatro días después impactó contra un iceberg en el Atlántico Norte, a tan sólo dos mil kilómetros.

El momento es catalogado como una de las peores tragedias marítimas, pues alrededor de mil 496 personas murieron de dos mil 208 que viajaban; en 1985, Robert Ballard y Jean-Louis Michel localizaron los vestigios del Titanic, a tres 800 metros de profundidad.