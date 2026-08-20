¿Cuánto tiempo tengo para registrar mi celular? El plazo para vincular tu línea antes de que la cancelen; cómo recuperar el servicio

No te quedes incomunicado. Si eres de las personas que olvidó registrar su celular, no entres en pánico, pues aún hay solución. Existe un plazo límite para poder vincular tu número antes de que la cancelación sea definitiva.

¿Cuánto tiempo tengo para registrar mi celular antes del corte?

La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) reveló que el plazo máximo para registrar la línea de celular después de la fecha límite es de 72 horas horas , por lo que los usuarios tienen exactamente 3 días para poder dar de alta su número telefónico.

Una vez que pase este periodo de tiempo, las líneas que no cumplan con el trámite serán canceladas.

¿Qué pasa si cancelan mi número de teléfono?

Las personas que no realicen el registro de la línea telefónico perderán los servicios de llamadas, mensajes de textos, acceso a bancos e internet, siempre y cuando el dispositivo no este conectado a alguna red Wi-Fi.

A pesar de la suspensión de servicios básico, los usuarios podrán conservar únicamente las llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y la recepción de la alerta sísmica.

📱 ¡Mantén activa tu línea celular!



Si concluye el plazo correspondiente al último dígito de tu número y aún no realizas la vinculación, tu servicio será suspendido temporalmente.



Pero recuerda: ¡no perderás tu número!

Podrás recuperar el servicio al realizar la vinculación de… pic.twitter.com/yRAHMMBYWr — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 18, 2026

¿Cómo recuperar el servicio si cancelaron mi línea de celular?

Lo único que se necesita para recuperar el servicio de tu celular es completando el proceso de vinculación de la línea, una vez que tu línea sea dada de alta podrás recuperar las llamadas, mensajes y datos de forma inmediata, pero ¿cómo registrar mi número de teléfono?

Paso a paso: ¿Cómo registrar y vincular tu línea celular?

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

¿Tu línea quedó suspendida? No te preocupes, puedes recuperarla.



Solo necesitas completar la vinculación para volver a disfrutar de tu servicio.



👉 Hazlo fácil y rápido en: https://t.co/VUdmsZUVEZ#YoRegistro pic.twitter.com/fLUEYY9PJ0 — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 18, 2026

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

Que no se te pase el día. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.



Terminación "1" - 31 de agosto

Terminación "2" - 15 de septiembre

Terminación "3" - 30 de septiembre

Terminación "4" - 15 de octubre

Terminación "5" - 31 de octubre

Terminación "6" - 15 de noviembre

Terminación "7" - 30 de noviembre

Terminación "8" - 15 de diciembre

Terminación "9" - 31 de diciembre