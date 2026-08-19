¿Dan prórroga para celulares con terminación “1"? La fecha límite para vincular tu celular; requisitos y cómo hacerlo

Que no te quiten el servicio. Si tu número de celular termina en "1", la fecha límite para registrar tu línea telefónica está a punto de llegar; sin embargo, miles de mexicanos se preguntan si habrá una nueva prórroga para realizar este trámite.

Los usuarios que no registren su línea perderán el uso de llamadas, mensajes de texto y servicio de internet, siempre y cuando no exista una red Wi-Fi.

¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu celular con terminación "1"?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que la fecha límite para registrar los celulares con terminación "1" será hasta el próximo lunes 31 de agosto 2026 en todo México.

A pesar de que el servicio será suspendido, únicamente se conservarán las llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y la recepción de la alerta sísmica.

¿Habrá prórroga para vincular celulares con terminación "1"?

Una vez que la fecha de registró haya pasado, las autoridades revelaron que la suspensión de línea se llevará a cabo de manera gradual en las 72 horas posteriores, por ello, los usuarios podrán vincular su número hasta el próximo 3 de septiembre 2026 .

Se recomienda a las y los usuarios registrarse antes de la fecha límite, ya que las páginas podrían saturarse y presentar problemas debido a la cantidad de gente.

Si tu número celular termina en 1, realiza la vinculación de tu línea ahora. ¡Es tu turno!



📅 Tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo y evitar la suspensión temporal de tu servicio.



🔗 Ingresa a https://t.co/VUdmsZUVEZ y encuentra la plataforma de tu compañía.#YoRegistro pic.twitter.com/FRVFkYKGTR — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 19, 2026

Pasos para recuperar el servicio de tu línea celular en México

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

Que no se te pase el día. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.

