¿Cuántos asteroides se acercarán a la Tierra el 29 y 30 de julio 2022?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) anunció que algunos asteroides pasarán cerca de la Tierra antes de que termine julio 2022, ¿cuántos son y qué peligro representan?

De acuerdo con el tablero Asteroid Watch del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés), de la NASA, uno de los asteroides mide 183 metros, similar a la altura de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuántos asteroides se acercarán a la Tierra en julio y agosto 2022?

El tablero Asteroid Watch indica que entre julio y agosto de 2022 se espera el acercamiento de cinco asteroides, el primer objeto rocoso es identificado como 2022 OG1, mide alrededor de 12 metros y tendrá una aproximación de un millón 740 mil kilómetros el 29 de julio.

El mismo día de 2022 pasarán cerca de la Tierra dos asteroides, pero no representan peligro para nuestro planeta.



2016 CZ31, mide 122 metros y pasará a dos millones 800 mil kilómetros de distancia.

2022 NU1, mide 43 metros y pasará a cuatro millones 710 mil kilómetros de distancia.

Otro de los asteroides que aparece en el tablero de Asteroid Watch es el identificado como 2013 CU83, el más grande que se acercará en los próximos días, pues mide 183 metros, un tamaño parecido al que tiene la Estatua de la Unidad (182 metros), ubicada en la India en honor al político Sardar Vallabhbhai Patel.

Curious when the next asteroid will pass by Earth?



NASA's @AsteroidWatch keeps stats on the orbits of all known near-Earth objects and makes comprehensive impact hazard assessments.



See the next 5 approaches: https://t.co/TKwb4BV6bu #AsteroidDay pic.twitter.com/6lqCDfwUQT — NASA JPL (@NASAJPL) June 30, 2022

El objeto 2013 CU83 pasará cerca de la Tierra el sábado 30 de julio, está clasificado en la escala 1 de “Rareza”, es decir, que los asteroides de su mismo tamaño tienen aproximaciones por lo menos una vez al mes.

El último de los asteroides que se acercarán a la Tierra fue identificado por la NASA como 2020 PP1, mide 16 metros y pasará a cinco mil 020 millones de kilómetros de nuestro planeta, el próximo lunes 1 de agosto.

¿Qué son los asteroides? Los asteroides son los restos rocosos que aparecieron tras la formación inicial del Sistema Solar, hace unos cuatro mil 600 millones de años.

La mayoría de estos objetos celestes orbitan alrededor del Sol, entre Marte y Júpiter, una región espacial conocida como cinturón de asteroides, detalló la NASA.

El tamaño de los restos rocosos es muy variado, el más grande registrado hasta ahora, llamado “Vesta”, mide alrededor de 530 kilómetros de diámetro, pero hay otros que alcanzan solo 10 metros de ancho.

