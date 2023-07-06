¿Cuál es el único estado en el que no ganó AMLO en elecciones 2018?

Rumbo a las elecciones 2024 es importante conocer la historia política de México a lo largo de los años. Hoy en día, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es la fuerza política más relevante; sin embargo, a pesar de que AMLO ganó en las elecciones 2018, no ganó en todos los estados de la República Mexicana.

¿Cuántos estados ganó Morena en 2018?

Andrés Manuel López Obrador fue el presidente electo en las elecciones 2018, tras la salida de Enrique Peña Nieto con el PRI. El candidato representante de la coalición Juntos Haremos Historia ganó en 31 de los 32 estados de la República, ¿cuál fue el único que no se tiñó de guinda?

Se elegirá al siguiente presidente tras la salida de AMLO|Gobierno de México

Algunos de los estados que más lo apoyaron fue en Tabasco, de donde es originario, además de la Ciudad de México; sin embargo, Guanajuato fue el único estado de la República que no obtuvo AMLO, pues la victoria fue para el candidato de oposición, Ricardo Anaya, por más de 203 mil sufragios.

Las elecciones 2018 fue la tercera ocasión en que AMLO intentaba conseguir la silla presidencial y fueron consideradas, hasta el momento, las más grandes de la historia del país. Desde los primeros resultados del conteo rápido, era evidente que el morenista se posicionaba como virtual ganador.

¿Quién era el candidato del PRI Cuándo ganó López Obrador?

Cuando ganó López Obrador, se enfrentaba a otros tres candidatos:



Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional (PAN).

José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Jaime Rodríguez Calderón de manera independiente.

¿Cuándo es el cambio de presidente en 2024?

López Obrador no solo se irá cumpliendo con su meta de llegar a ser presidente de México, sino que será el mandatario con menor tiempo en el cargo de la historia moderna del país, pues no saldría en diciembre, sino en octubre de 2024.

El sexenio de AMLO finalizará el 1 de octubre de 2024, dos meses antes de lo normal, esto a causa de una modificación de una reforma político-electoral. En ese sentido, tendrá que entregar la banda presidencial ese día a quien resulte ganador de los próximos comicios.