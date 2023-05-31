¿Quieres ser Presidente de México? Descubre cuáles son los requisitos

¿Estrella de rock and roll o presidente de la nación? Es importante dar a conocer los requisitos para llegar al máximo poder, los cuales están desglosados en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Requisitos para ser presidente de México

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como Carta Magna, para ser presidente se necesitan ocho requisitos:

El Palacio Nacional es donde se reúne el presidente de México|Twitter @PalacioNacional

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia;

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;

No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección;

No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de la República ni gobernador de algún estado, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección;

No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83; y

No ser familiar en primer grado del presidente en funciones: cónyuge, padre, hermano o hijo.

¿Cuántos años debes tener para ser presidente en México?

Según el punto número dos del artículo 82 de la Carta Magna, se deberán tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Cabe destacar que el cargo que pide una edad mínima de 18 años es el de diputado.

¿Puedo ser presidente si me naturalicé como mexicano?

La disposición oficial indica que para poder ser presidente, se requiere la nacionalidad mexicana por nacimiento y no por naturalización.

¿Puedo ser presidente de México si mis padres son extranjeros?

Para ser presidente de México se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, además de ser hijo de padre o madre mexicanos, por lo que no se podrá aspirar al cargo en caso de ser descendiente de padres extranjeros.