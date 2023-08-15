Este es el número y los nombres de los municipios que tiene Yucatán

El estado de Yucatán cuenta con 2 millones 320 mil 898 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, ¿cuántos municipios tiene dicha entidad?

Los datos señalan que Yucatán cuenta con una extensión de 39 mil 525.4 kilómetros cuadrados, lo que representa un 2% de la superficie de México, mientras que su población es el 1.8% del total del país.

¿Cuántos y cuáles municipios tiene Yucatán?

Yucatán cuenta con 106 municipios:



Abalá Acancéh Akil Baca Bokobá Buctzotz Cacalchén Calotmul Cansahcab Cantamayec Celestún Cenotillo Conkal Cuncunul Cuzamá Chacsinkín Chankom Chapab Chemax Chicxulub Pueblo Chichimilá Chikindzonot Chocholá Chumayel Dzan Dzemul Dzidzantún Dzilam de Bravo Dzilam González Dzitás Dzoncauich Espita Halachó Hocabá Hoctún Homún Huhí Hunucmá Ixil Izamal Kanasín Kantunil Kaua Kinchil Kopomá Mama Maní Maxcanú Mayapán Mérida Mocochá Motul Muna Muxupip Opichén Oxkutzcab Panabá Peto Progreso Quintana Roo Río Lagartos Sacalum Samahil Sanahcat San Felipe Santa Elena Seyé Sinanché Sotuta Sucilá Sudzal Suma de Hidalgo Tahdziú Tahmek Teabo Tecóh Tekal de Venegas Tekantó Tekax Tekit Tekom Telchac Pueblo Telchac Puerto Temax Temozón Tepakán Tetiz Teya Ticul Timucuy Tinum Tixcacalcupul Tixkokob Tixméhuac Tixpéhual Tizimín Tunkás Tzucacab Uayma Ucú Umán Valladolid Xocchel Yaxcabá Yaxkukul Yobaín

A su vez, los municipios están distribuidos en siete regiones:



Poniente.

Noroeste.

Centro.

Litoral Centro.

Noroeste

Oriente.

Sur.

¿Cuántos distritos electorales tiene Yucatán?

Yucatán tiene 21 distritos electorales locales, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) en un informe elaborado en noviembre de 2022, así como seis distritos federales.

Cabe recordar que en las elecciones 2024, dicha entidad renovará gobernador, así como 35 diputados locales, de los cuales 21 son elegidos por voto directo, mientras que 14 llegarán por representación proporcional.

La población de la entidad está conformada por un millón 180 mil 619 mujeres y un millón 140 mil 279 hombres. Yucatán es el lugar número 22 a nivel nacional en número de habitantes, destaca el INEGI.

