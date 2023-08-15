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Este es el número y los nombres de los municipios que tiene Yucatán

El estado de Yucatán tiene poco más de 100 municipios; además, tiene 21 distritos locales electorales, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral.

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Yucatán tiene más de 100 municipios; revisa cuáles son.|Unsplash.

Escrito por: César Contreras

El estado de Yucatán cuenta con 2 millones 320 mil 898 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, ¿cuántos municipios tiene dicha entidad?

Los datos señalan que Yucatán cuenta con una extensión de 39 mil 525.4 kilómetros cuadrados, lo que representa un 2% de la superficie de México, mientras que su población es el 1.8% del total del país.

¿Cuántos y cuáles municipios tiene Yucatán?

Yucatán cuenta con 106 municipios:

  1. Abalá
  2. Acancéh
  3. Akil
  4. Baca
  5. Bokobá
  6. Buctzotz
  7. Cacalchén
  8. Calotmul
  9. Cansahcab
  10. Cantamayec
  11. Celestún
  12. Cenotillo
  13. Conkal
  14. Cuncunul
  15. Cuzamá
  16. Chacsinkín
  17. Chankom
  18. Chapab
  19. Chemax
  20. Chicxulub Pueblo
  21. Chichimilá
  22. Chikindzonot
  23. Chocholá
  24. Chumayel
  25. Dzan
  26. Dzemul
  27. Dzidzantún
  28. Dzilam de Bravo
  29. Dzilam González
  30. Dzitás
  31. Dzoncauich
  32. Espita
  33. Halachó
  34. Hocabá
  35. Hoctún
  36. Homún
  37. Huhí
  38. Hunucmá
  39. Ixil
  40. Izamal
  41. Kanasín
  42. Kantunil
  43. Kaua
  44. Kinchil
  45. Kopomá
  46. Mama
  47. Maní
  48. Maxcanú
  49. Mayapán
  50. Mérida
  51. Mocochá
  52. Motul
  53. Muna
  54. Muxupip
  55. Opichén
  56. Oxkutzcab
  57. Panabá
  58. Peto
  59. Progreso
  60. Quintana Roo
  61. Río Lagartos
  62. Sacalum
  63. Samahil
  64. Sanahcat
  65. San Felipe
  66. Santa Elena
  67. Seyé
  68. Sinanché
  69. Sotuta
  70. Sucilá
  71. Sudzal
  72. Suma de Hidalgo
  73. Tahdziú
  74. Tahmek
  75. Teabo
  76. Tecóh
  77. Tekal de Venegas
  78. Tekantó
  79. Tekax
  80. Tekit
  81. Tekom
  82. Telchac Pueblo
  83. Telchac Puerto
  84. Temax
  85. Temozón
  86. Tepakán
  87. Tetiz
  88. Teya
  89. Ticul
  90. Timucuy
  91. Tinum
  92. Tixcacalcupul
  93. Tixkokob
  94. Tixméhuac
  95. Tixpéhual
  96. Tizimín
  97. Tunkás
  98. Tzucacab
  99. Uayma
  100. Ucú
  101. Umán
  102. Valladolid
  103. Xocchel
  104. Yaxcabá
  105. Yaxkukul
  106. Yobaín

A su vez, los municipios están distribuidos en siete regiones:

  • Poniente.
  • Noroeste.
  • Centro.
  • Litoral Centro.
  • Noroeste
  • Oriente. 
  • Sur.

¿Cuántos distritos electorales tiene Yucatán?

Yucatán tiene 21 distritos electorales locales, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) en un informe elaborado en noviembre de 2022, así como seis distritos federales.

Cabe recordar que en las elecciones 2024, dicha entidad renovará gobernador, así como 35 diputados locales, de los cuales 21 son elegidos por voto directo, mientras que 14 llegarán por representación proporcional.

La población de la entidad está conformada por un millón 180 mil 619 mujeres y un millón 140 mil 279 hombres. Yucatán es el lugar número 22 a nivel nacional en número de habitantes, destaca el INEGI.