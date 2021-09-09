Hombre es sentenciado a 5 años de cárcel por propagar el Covid-19

Un hombre de 28 años fue sentenciado a pasar cinco años en la cárcel por haberse saltado la cuarentena obligatoria de 21 días y contagiar de Covid-19 a al menos ocho personas más en Vietnam.

Desde el inicio de la pandemia Vietnam logró un exitoso control de la pandemia debido a sus estrictas medidas sanitarias para evitar su propagación y al apoyo de la ciudadanía para llevarlas a cabo.

Te puede interesar: Alerta en Vietnam por brote de nuevo tipo de coronavirus más contagioso

Asimismo, el país asiático se ha caracterizado por las estrictas sanciones impuestas a quienes no cumplen las normas de sanidad. Tal es el caso de Le Van Tri, quien fue condenado a cinco años de cárcel después de confirmarse que contagió al menos a ocho personas más de Covid-19, una de las cuales murió por complicaciones derivadas del virus.

Durante un juicio rápido de una sola sesión, el tribunal de la provincia de Ca Mau encontró culpable a Le Van Tri de "propagar graves enfermedades infecciosas a otras personas".

De acuerdo con el tribunal de Vietnam, el condenado incumplió la cuarentena obligatoria de 21 días impuesta y en julio salió de la ciudad de Ho Chi Minh, uno de los principales focos de Covid-19 en el país, y se dirigió hacia la provincia de Ca Mau.

Al llegar a la provincia de Ca Mau, Le Van Tri debía guardar una cuarentena de 21 días, pero antes de terminar el plazo, el hombre salió a la calle provocando el contagio de ocho personas, y la muerte de una de ellas que estuvo hospitalizada por más de un mes.

Ca Mau es una de las provincias que menos contagios ha presentado desde el inicio de la pandemia, pues hasta el momento solo se han registrado 191 casos positivos de Covid-19, de los cuales solo han fallecido dos personas.

Vietnam ha sancionado a otras personas por saltarse la cuarentena del Covid-19

Vietnam ya había sancionado a otras personas por saltarse la cuarentena, aunque las penas no habían sido tan largas como los cinco años que recibió Le Van Tri.

En marzo de este año, un auxiliar de vuelo de la aerolínea local Vietnam Airlines fue condenado a dos años en la cárcel por vulnerar las normas contra la pandemia saltándose la cuarentena y regresando a Japón antes de lo permitido.

Y en julio, otro hombre fue sentenciado a 18 meses de cárcel en Hai Duong, también por no respetar los días de cuarentena.

Vietnam había logrado un gran control de la pandemia, con apenas 35 muertos por Covid-19. Hasta hace unos meses que la variante delta causó un rebrote dejando varios contagios, en especial en la provincia Ho Chi Minh, su ciudad más poblada.

Por lo que la zona afronta un duro confinamiento, que prohíbe a los residentes abandonar sus hogares desde el pasado 23 de agosto.

Te puede interesar: Trabajadores de Vietnam duermen en fábricas para conservar su empleo

