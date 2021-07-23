Trabajadores de Vietnam duermen en fábricas para conservar su empleo

Miles de trabajadores en Vietnam llevan cerca de dos semanas durmiendo en fábricas y otros centros laborales para poder conservar su empleo y mantener la producción sin incumplir las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.

Autoridades sanitarias impusieron restricciones de movilidad en Vietnam debido a que el país enfrenta el peor brote de contagios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, informó una agencia de noticias internacional.

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Jordi Borrell, responsable de producción de la empresa española Mibor, pasó dos semanas junto a seis trabajadores sin salir de la fábrica, que se ubica en el poblado de Ho Chi Minh, Vietnam, luego de que se reportó un posible contacto con un enfermo por el virus.

Nos avisaron de que un empleado del servicio de basuras que dio positivo entró al complejo industrial y las 130 fábricas teníamos que cerrar y hacer cuarentena o quedarnos dentro para seguir trabajando. Me quedé en la fábrica con seis empleados, explicó.

Cuando las autoridades de Vietnam obligaron a las empresas y fábricas no esenciales a cerrar o mantener a los trabajadores dentro, los empleados ya tenían una lavadora, un refrigerador y un microondas, de cara a los días que permanecerían encerrados para no perder su empleo.

Dormir en la fábrica para que la pandemia no pare la producción en Vietnam.



Por Eric San Juanhttps://t.co/yb2uqoVPNy pic.twitter.com/YXV6dXWQWq — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 22, 2021

Trabajadores de Vietnam muestran una actitud positiva

Los responsables de las fábricas en Vietnam explicaron que los trabajadores mostraron una actitud positiva y buena predisposición. Además, les dieron a elegir entre quedarse en casa en lo que se normaliza la situación o dormir en una casa cercana que alquilaron, donde solo pueden salir para asistir al empleo.

“Si hubieran decidido no quedarse, se habría cerrado la empresa temporalmente, pero todos decidimos arrimar el hombro. Ahora yo me quedo en una casa cercana con otro compañero y el chófer que nos lleva, pero ningún otro trabajador ha querido, se sienten más seguros dentro de la fábrica”, relató.

Vietnam registra poco más de 70 mil contagios y 370 muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, por lo que es uno de los países con mejores números, pero lleva semanas intentando controlar el brote más fuerte que ha presentado.