Cuba dice no tener reporte sobre aterrizaje de avioneta en Florida

Cuba dijo el sábado 22 de octubre que no había recibido reporte oficial de las agencias de Estados Unidos sobre el aterrizaje en un aeropuerto de Florida de una pequeña avioneta procedente de la isla y afirmó que el piloto violó las regulaciones aeronáuticas del país caribeño así como las estadounidenses.

Un avioneta monomotor Antonov An-2 de fabricación rusa aterrizó el viernes sobre las 11:30 de la mañana en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en los Everglades de Florida, según dijeron los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Miami.

"Este hecho representa una violación del espacio aéreo, de la seguridad operacional y de las regulaciones aeronáuticas cubanas", dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) en un comunicado oficial.

La Habana afirmó que continuará investigando los detalles sobre el aterrizaje de la avioneta rusa en Florida.

Autoridades cubanas identificaron al piloto de la avioneta An-2 como Rubén Martínez Machado y dijeron que despegó desde la provincia central cubana de Sancti Spíritus durante agunas labores de fumigación agrícola.

"Los actos de piratería aérea constituyen delitos tipificados en varios convenios internacionales, ratificados por Cuba y Estados Unidos", señaló el texto del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

La llegada del An-2 a Florida se produce en medio de una creciente ola migratoria de cubanos a través de la frontera de México con Estados Unidos en el último año fiscal.

Los cubanos están cada vez más impacientes debido a la crisis económica local, que incluye un aumento de los precios, la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, así como los apagones que han provocado varios disturbios en el país.