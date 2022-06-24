Cuba condena a disidentes luego de controversial juicio

Un tribunal de Cuba condenó el viernes (24 de junio de 2022) a un destacado artista disidente a nueve años de cárcel y a otro a cinco años, en un caso de alto perfil que grupos de derechos humanos tacharon de "farsa". Casos de disidentes de Cuba condenados a a penas de prisión en controversial juicio, pero que los medios de comunicación estatales dijeron que era un proceso justo por "delitos comunes".

Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo son miembros destacados del Movimiento San Isidro, con sede en La Habana, un colectivo de artistas que lideró varias protestas en Cuba durante dos años. Muchos de los integrantes del grupo han abandonado Cuba, alegando la represión del Gobierno.

Otero Alcántara fue condenado a cinco años de cárcel por difamación de la bandera nacional, desacato y desorden público, según un comunicado del viernes de la Fiscalía cubana, mientras que Castillo fue condenado a nueve años por delitos similares, así como por agresión.

Cuba condena a dos artistas disidentes, es la dictadura cubana

Estos casos se han convertido en un grito de guerra para activistas y grupos de derechos humanos, que afirman que Cuba ha intensificado la represión tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021, las mayores desde la revolución de Fidel Castro en 1959.

Amnistía Internacional ha calificado a los dos activistas de "presos de conciencia". Los hombres, que aparecieron en un video musical para el himno no oficial de las protestas, "Patria y Vida", estuvieron encarcelados durante un año antes de sus juicios en mayo.

Juan Pappier, de Human Rights Watch, dijo a la agencia Reuters tras la sentencia que el juicio fue una "farsa que viola abiertamente los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y asociación".

Los medios de comunicación estatales cubanos detallaron el viernes algunas de las pruebas presentadas en los juicios de los disidentes y mostraron imágenes de los procedimientos, calificando las acciones de los hombres de "delitos comunes".

La prensa cubana ha calificado al Movimiento San Isidro de Castillo y Otero Alcántara como parte de un intento de "golpe blando" dirigido por Estados Unidos, acusaciones que ellos niegan. Ambos tienen 10 días para apelar sus sentencias, tras el controvercial juicio.