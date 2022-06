Madre cubana discute quejas con su gobierno, es el descontento en Cuba

Una madre cubana de tres hijos se reunió con funcionarios locales en La Habana, luego de publicar en redes sociales un video en el que expresa su descontento y critica al gobierno por no resolver una escasez generalizada de bienes, además del aumento de los precios en Cuba.

En un video, publicado el pasado viernes (10 de junio de 2022), en vivo y vía Facebook, Amelia Calzadilla, una traductora profesional de 31 años, sujeta un recibo de su factura por el servicio de suministro eléctrico correspondiente al mes de julio de 2021, y gritando critica a las autoridades de Cuba, durante 8 minutos debido a que carece de gas para cocinar en su apartamento, a pesar de sus 10 años de súplica.

La madre señala que cocina con electricidad, pero que el costo por el servicio se ha disparado mientras los apagones son frecuentes en la “Isla Caribeña” .

“Mi pregunta va para el pueblo: Pueblo de Cuba, madre cubana que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela”, señala Calzadilla en un video de 8 minutos de duración que se hizo viran el redes sociales.

“A ti te pregunto: ¿cuánto más puedes aguantar? Porque yo no puedo soportarlo más”, agregó la madre cubana, mientras que aclara que la queja es “con los de arriba”, señalando al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta, así como a los ministros de Energía y de Relaciones Exteriores.

Madre discute quejas con el gobierno de Cuba luego que video de queja se hizo viral

Calzadilla, junto con sus padres, se reunió con funcionarios de Cuba, incluido el presidente municipal del densamente poblado barrio habanero del Cerro, según señala, en un intento de rebajar las tensiones generadas por el video en el que expresó su descontento.

Tras la reunión, que calificó de “respetuosa”, Calzadilla señaló en redes sociales que los funcionarios locales le explicaron por qué no se habían resuelto sus problemas con el municipio, pero agregó que seguía sin estar convencida .

“El día de hoy, no tiene solución. Yo quedo a la espera de que me vuelven a citar, para ver que solución se va a dar”, agregó en otro video en Facebook, la madre cubana después de expresar su descontento y quejas con su gobierno. Por su parte, el gobierno de Cuba no se ha pronunciado al respecto.