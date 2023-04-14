El embargo en Cuba, solo es el pretexto de la dictadura para justificar su mal desempeño

El embargo de Estados Unidos en Cuba solo es el pretexto perfecto para la dictadura, que ha servido al régimen, primero a los Castro, ahora a Díaz-Canel, para justificar el mal desempeño económico del país.

La isla con o sin embargo sufre de violaciones a los derechos humanos, falta de democracia, represión, hambre y pobreza, familias enteras que no tienen ni para comer.

Sin embargo, esto no doblega a Estados Unidos, el país más rico del mundo, porque a los políticos del país nortemaericano solo les interesa quedar bien con los cubanos pero de Florida, que son los que ganan elecciones.

Cada año la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le recuerda a Estados Unidos que el embargo no es la solución, pero el poder Yanqui silencia la voz de los 185 países que conforman la organización.

El embargo de Estados Unidos en Cuba debería de desaparecer

Trilce Denis es una de las pocas cubanas que se atreve a juzgar la dictadura de Cuba, y puede hacerlo porque su madre está en Estados Unidos y la apoya desde allá, pero que sin duda al igual que muchos piden que acabe el embargo porque no sirve de nada.

Pero los reclamos no se hacen esperar, por los viejos que viven de las glorias de la llamada revolución y los jóvenes adoctrinados que su única posibilidad de sobrevivir es sumarse a las filas del partido comunista.

“Hasta cuando es esto. Porque ya estoy cansada, porque tengo a mi familia a todos que me dicen que me calle la boca que mis hijo no pasan hambre, pero es que no aguanto más, en este país no se aguanta más, hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando, apagón, hambre, no hay harina, no hay pan”, dice Denis.

Pero para la dictadura de Díaz-Canel, la culpa de la miseria que se vive en la isla es de Estados Unidos y su embargo que lleva más de 60 años.

“Yo creo que los Estados Unidos ha cometido varios errores cuando hablamos de la política hacia Cuba y el embargo debería desaparecer hace tiempo porque no es eficaz fundamentalmente no ha contribuido a cambiar el régimen y además el régimen se mantiene en el poder fundamentalmente”, indicó la internacionalista Beata Wojna a Fuerza Informativa Azteca.