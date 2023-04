El régimen de terror que se esconde tras el embargo a Cuba por parte de Estados Unidos

La relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos ha ido fracturándose a lo largo de 120 años y varios prevén que la reconciliación se encuentra lejos; sin embargo, debajo de las enaguas del embargo impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos (EU), se esconde un régimen de terror. Y es que el dictador Fidel Castro siempre supo capitalizar esta excusa para hacer con su país lo que le vino la gana.

Además, toda una generación de cubanos creció creyendo que todos sus males eran única y exclusivamente culpa de Estados Unidos. Pero esa es la historia que la dictadura les ha repetido una y otra vez desde hace más de 60 años.

¿Por qué Estados Unidos mantiene el embargo comercial sobre Cuba?

Desde febrero de 1962, Cuba vive bajo el embargo total por parte de Estados Unidos, implementado durante el gobierno de John F. Kennedy. Esto se refiere a una restricción comercial ecterior que casi siempre está fundada bajo una razón política o de seguridad, es decir, se prohíbe la compraventa de diversos productos e insumos desde el país que recibe el “castigo”,

Sin embargo, quienes lograron escapar de la isla saben que lo que dice el viceministro de Cuba es una vil mentira. Esto, porque desde lejos han visto que para el régimen dictatorial el ciudadano no representa nada más que la última carta de la baraja.

¿Cuál es el conflicto actual entre Estados Unidos y Cuba?

El conflicto entre ambas naciones comenzó durante la Guerra Fría, cuando Cuba demostró abiertamente su apoyo a la URSS y se intensificó cuando nacionalizó todas las empresas estadounidenses que se encontraban en la isla. A consecuencia de esto, el gobierno de Estados Unidos interrumpió el tradicional abastecimiento de petróleo a Cuba y se negó a procesar el proveniente que Cuba recibía de la USS, dando pie al embargo.

Especialistas como Edgardo Stuardo Ralón advierten que el embargo estadounidense a Cuba no es el verdadero problema de los cubanos, pues de lo que tienen que deshacerse es de su agobiante dictadura.

Carlos Fernández de Cossio Domínguez es viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba y sabe perfectamente qué decir a la hora de justificar las deplorables condiciones que casualmente no sufren los integrantes de la élite gubernamental.

La dictadura de Cuba se trata de un régimen que mata la creatividad y que no deja generar trabajo, que no permite la prosperidad de los ciudadanos, pues no garantiza ni patria ni vida.