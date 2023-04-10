Cuba y Estados Unidos tendrán nueva ronda de conversaciones sobre migración

Cuba y Estados Unidos celebrarán una nueva ronda de conversaciones acerca de migración, mientras el gobierno del presidente Joe Biden se prepara para el fin de las restricciones fronterizas impuestas por la era Covid-19, que en los últimos meses han impedido a residentes de Cuba que crucen a Estados Unidos desde México.

La reunión de alto nivel que se efectuará el miércoles (12 de abril de 2023) en Washington DC, seguirá a la celebrada en La Habana durante el pasado mes de noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones, luego de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump.

Cabe recordar que la embajada de Estados Unidos en La Habana, capital de Cuba, reanudó el procesamiento completo de visas de inmigrantes y los servicios consulares en enero por primera vez desde 2017, en un intento por detener el flujo récord de inmigrantes del año pasado desde el norte de Cuba.

La reunión "representa una continuación de nuestro largo compromiso con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos y se limita al tema de la migración", dijo un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Delegaciones de #Cuba y EE.UU realizarán conversaciones migratorias este miércoles en Washington DC, tercera ronda bilateral tras la interrupción decretada en 2018 #migration pic.twitter.com/WTCetJN10i — Wilfredo Cancio Isla (@wcancioisla) April 10, 2023

Aumentan los balseros cubanos que llegan a Estados Unidos

Un funcionario estadunidense bajo condición de anonimato dice que: "Garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con nuestro interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba".

El gobierno comunista de Cuba ha señalado que también busca alentar la migración legal y ordenada, pero durante mucho tiempo ha culpado al embargo estadunidense de la era de la Guerra Fría por estrangular la economía de la isla y alentar a su juventud a emigrar.

Una fuente diplomática en La Habana, capital de Cuba, señala que la delegación cubana llevará varios temas a la nueva ronda de conversaciones, entre los que se destaca, la preocupación tras el secuestro por un piloto cubano de un avión estatal de la isla que violó las regulaciones aeronáuticas de ambos países y aterrizó en Florida, donde le otorgaron posteriormente asilo en Estados Unidos.

Cabe señalar que récord de 220 mil cubanos fueron atrapados cruzando, de manera ilegal, la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal de 2022, que finalizó el 30 de septiembre, parte de un aumento más amplio en las detenciones bajo el gobierno demócrata de Joe Biden. Muchos otros cubanos intentaron el peligroso viaje a Florida en deterioradas balsas y botes.