Trump denuncia interferencia electoral y procesos penales en su contra

Luego de declararse no culpable de 34 cargos en la corte de Manhattan, Donald Trump dijo un discurso desde Mar-a-Lago, su residencia en Florida. Durante su intervención dijo que fue víctima de interferencia electoral y arremetió contra el fiscal de Nueva York Alvin Bragg por presentar cargos penales contra él.

Procesos legales contra Trump

"Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos", dijo Trump a sus partidarios reunidos en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. "El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo a nuestra nación contra aquellos que buscan destruirla".

Añadió que "Desde el principio, los demócratas espiaron mi campaña... Me atacaron con una avalancha de investigaciones fraudulentas".

Trump acusó a Bragg de ir a por él "antes de saber nada de mí".; agregó que el juez del caso, Juan Merchan, es "un juez que odia a Trump" y señaló que el caso de los documentos es liderado por un "lunático abogado especial", dijo Trump, refiriéndose al fiscal Jack Smith.

Con un tono apagado, Trump repasó las distintas causas judiciales en su contra, desde el manejo de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago cuando dejó la Casa Blanca a principios de 2021, hasta el caso de injerencia electoral al que se enfrenta en Georgia por las elecciones de 2020.

Durante su discurso, Trump aprovecho para quejarse de la administración Biden. Dijo que "Estados Unidos es un desastre. Nuestra economía se está derrumbando, la inflación está fuera de control".

También habló de las alianzas entre los países que hoy son percibidos como rivales. "Rusia se ha unido a China. ¿Puedes creerlo? Arabia Saudita se ha unido a Irán. China, Rusia, Irán y Corea del Norte se han formado juntos como una coalición amenazante y destructiva. Nunca habría sucedido si yo fuera su presidente", señaló Trump.

DONALD TRUMP: "Ahora somos oficialmente un país del tercer mundo. Solo me atacan porque lucho por ti. No pueden comprarme y no pueden controlarme y eso los asusta más allá de lo creíble". pic.twitter.com/P8SWJHIlwq — Markito Shango (@MarkitoShango) April 4, 2023

Personalidades que apoyaron a Trump

Trump no estuvo solo durante su discurso. Un grupo de combativos y acérrimos partidarios se reunió en Mar-a-Lago, e incluyó a los legisladores republicanos Marjorie Taylor Greene, Kari Lake y Matt Gaetz, el veterano operador político Roger Stone, el fabricante de almohadas Mike Lindell, el exembajador de Estados Unidos en Alemania Richard Grenell y los hijos mayores de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

La esposa de Trump, Melania, no fue vista en el salón de baile.