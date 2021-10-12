Pescadores y habitantes cubanos unen fuerzas para salvar al manatí

Pescadores y pobladores de la localidad costera de Santa Fe, en La Habana, unen fuerzas para proteger al manatí, una especie de fauna marina que se encuentra en una situación muy crítica.

Visto en varias ciudades costeras de Cuba, el manatí antillano, como se llama a la especie en las naciones caribeñas circundantes, es un mamífero que vive en aguas poco profundas, estuarios (donde los ríos se encuentran con el mar) y otras áreas tropicales.

Este mamífero se puede encontrar tanto en aguas saladas como dulces, principalmente en las desembocaduras de los ríos.

Sus lentos movimientos los han convertido en una especie fácil de capturar por pescadores ilegales que venden su carne como manjar en las regiones donde vive.

Los expertos consideran que los manatíes son verdaderas joyas de la biodiversidad marina. Tienen una vida promedio de 35 años y suelen alcanzar hasta los 1,500 kilogramos de peso y entre cuatro y seis metros de longitud, según los especialistas.

"Cuando filmas un encuentro positivo con este tipo de especies en peligro de extinción, es más probable que la gente no lo vea como un simple trozo de carne, sino como un animal maravilloso que necesita ser protegido", dijo la bióloga y activista ambiental Lorena González. Reuters.

Aunque ha habido una disminución de avistamientos en el archipiélago cubano durante años, se han observado con mayor frecuencia en determinadas zonas.

Por ejemplo, en la costa norte y sur de Pinar del Río, en la Isla de la Juventud, en el norte de la provincia de Matanzas y Villa Clara, así como en la desembocadura del río Cauto y la Bahía de Guantánamo, en el extremo oriente de la país.

“Aquí no los tocamos (refiriéndose al manatí). A veces se pegan al puente y les echamos agua porque hasta bebe agua. Inofensivo como tal. Pero no es un animal que nos llame la atención como agresivo animal. Aquí nadie lo lastima ”, dijo el pescador Carlos Castillo en el muelle de la base pesquera.

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