Mujer va a la cárcel por acercarse a osa grizzly y tomarle fotos

Una mujer de 25 años decidió acercarse una osa grizzly para tomarle algunas fotos, ello a pesar de que ponía en riesgo su vida, motivo por el cual fue detenida por autoridades estadounidenses de Yellowstone y enviada a la cárcel durante cuatro días.

En mayo de este año, Samantha Dehring acudió de visita al Parque Nacional de Yellowstone, en el estado de Wyoming, Estados Unidos.

Mientras realizaba un paseo con varios turistas, una osa grizzly y sus oseznos aparecieron frente a ellos, de modo que los oficiales del parque les solicitaron que retrocedieran e ingresaran a sus autos.

En ese momento, todos siguieron las instrucciones de los encargados de la seguridad del parque; sin embargo, la mujer de 25 años decidió acercarse a la osa grizzly y tomarle algunas fotos.

“Acercarse a una osa grizzly con sus oseznos es absolutamente tonto”, dijo el fiscal Bob Murray, del estado de Wyoming, donde se ubica la mayor parte de la reserva de Yellowstone.

Detienen a mujer por tomar fotos de la osa grizzly

De acuerdo con las reglas de acceso al parque, los turistas deben mantenerse a 90 metros de distancia de los animales salvajes como osos y lobos, lo cual no fue respetado por la mujer.

La vida salvaje en el Parque Nacional Yellowstone es eso, salvaje. El parque no es un zoológico donde los animales puedan ser observados con rejas de por medio. Andan de forma libre en su ambiente natural y cuando son amenazados van a reaccionar en consecuencia, aseguraron autoridades.

Por tal motivo, la mujer fue trasladada a la cárcel del estado donde permaneció por cuatro días y tuvo que pagar una multa de mil dólares.

Aunque los hechos sucedieron en mayo de este año, la historia de Samantha Dehring se dio a conocer recientemente en medios internacionales.

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Osa grizzly, parte de la fauna del Parque Nacional de Yellowstone

De acuerdo con la página oficial del Parque Nacional de Yellowstone, “durante cientos de años, la gente ha visitado y vivido en el área de Yellowstone, de modo que a mediados del siglo XIX, los exploradores y artistas hicieron que el gobierno federal considerara las maravillas de la zona como un Parque Nacional.”

Lo anterior para que, tanto la flora como la fauna de la zona, estuvieran protegidas por las autoridades estadounidenses; así como todas las instalaciones históricas del lugar, como el Museo de la Cuenca del Géiser Norris, el acantilado Obsidian y el hospedaje Old Faithful Inn.

En este Parque Nacional se pueden observar una “variedad y abundancia de animales salvajes únicas en los 48 estados de Estados Unidos”, dentro de los que se incluyen varios mamíferos de gran tamaño como osos pardos y negros (entre ellos la osa grizzly); además de lobos, pumas, alces, bisontes, berrendos, alces americanos y carneros de las montañas Rocosas.

Asimismo, hay una gran variedad de aves, incluyendo águilas calvas.

