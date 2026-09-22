¡Hazaña en Cubo Rubik! Lian Yunzhi, niña de seis años, rompe dos veces récord mundial al resolverlo en segundos

Con apenas seis años, Lian Yunzhi ya hizo historia con el Cubo Rubik . La niña china rompió dos veces en solo tres días el récord mundial femenino de promedio en la resolución del Cubo Rubik 3x3, hasta dejar la marca en 4.27 segundos .

La pequeña, originaria de Chengdu, primero consiguió un promedio de 4.52 segundos y, apenas tres días después, volvió a competir para bajar todavía más su registro; el nuevo tiempo llegó después de completar cinco resoluciones y le permitió convertirse en la primera mujer en conseguir un promedio inferior a 4.5 segundos en esta modalidad .

Lian Yunzhi bajó su propio récord en apenas tres días

La hazaña comenzó con el registro de 4.52 segundos, pero la niña no tardó en superarlo; en su siguiente competencia consiguió llevar el promedio hasta 4.27 segundos, una diferencia de apenas 25 centésimas que fue suficiente para volver a establecer la marca mundial femenina.

La marca corresponde al promedio de cinco resoluciones, una modalidad distinta al récord de una sola resolución; los resultados de Lian quedaron registrados en competencias reconocidas por la World Cube Association (WCA).

Lo llamativo no está únicamente en el tiempo, sino en la velocidad con la que consiguió mejorar una marca que ella misma había establecido días antes.

#22Sep | Una niña china de seis años estableció un nuevo récord mundial femenino al resolver un Cubo de Rubik 3×3 en poco más de cuatro segundos.



La joven speedcuber Lian Yunzhi batió la marca en dos competiciones oficiales de la World Cube Association celebradas en Wuhan y… pic.twitter.com/09zguNksO6 — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 22, 2026

Más de mil 300 algoritmos detrás de sus movimientos

Lian, conocida también como “Zhizhi”, comenzó a practicar el Cubo Rubik desde pequeña. Sus padres la inscribieron en clases como parte de sus actividades extracurriculares, junto con otras disciplinas como danza y música.

Con el paso del tiempo, el rompecabezas ocupó un lugar cada vez más importante en su preparación; actualmente, la niña domina más de mil 300 algoritmos de resolución y dedica entre dos y tres horas diarias a entrenar; su esfuerzo ya le ha permitido acumular varios trofeos.

Su madre, Lin Yangxi, explicó que encontró en esta actividad una forma de estimular distintas capacidades de su hija, entre ellas la concentración, la memoria, el pensamiento lógico y la percepción espacial.

El récord de Lian no es el mismo que el de la resolución más rápida

Hay una diferencia importante entre las marcas que existen actualmente. Lian posee el récord femenino de promedio, mientras que la resolución individual más rápida registrada corresponde al polaco Teodor Zajder, quien completó un Cubo Rubik 3x3 en 2.76 segundos en febrero de 2026.

Es decir, la marca de 4.27 segundos de Lian se obtiene al considerar el desempeño de cinco intentos; los 2.76 segundos corresponden a una sola resolución; son categorías distintas dentro de una disciplina donde cada fracción de segundo puede cambiar la historia.