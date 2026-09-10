Notas
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¿Qué es el surströmming? El alimento sueco que desató caos por broma viral en el Metro de CDMX
Una broma viral de Prankedy con surströmming provocó caos entre usuarios del Metro de CDMX y obligó a la intervención de elementos de seguridad.
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Así será el ‘Estadio Shakira’ para más de 50 mil espectadores: Construído en tiempo récord e inspirado en 100 años de soledad
Shakira ofrecerá 11 conciertos en Madrid y el estadio Macondo Park acompañará la residencia con pabellones, zonas VIP y espacios para más de 50 mil espectadores.
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Inicia juicio contra Meta: Acusan a sus redes de provocar adicción en niños y adolescentes
Inició el juicio contra Meta, luego de que varios estados acusaron a la empresa de haber desarrollado sus redes sociales para favorecer la adicción entre niños y adolescentes.
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"El susto de mi vida": Influencer de Colombia capta en VIDEO el temblor que azotó al país
El influencer José Gallego grabó el impactante momento del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Conoce los daños y el saldo oficial de víctimas.
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¡Protege tus fotos de Instagram! El truco para evitar que tus fotos sean usadas con la nueva función de IA
La nueva herramienta de IA utiliza razonamiento avanzado para comprender instrucciones complejas que sean dictadas por usuarias o usuarios.
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“Buena suerte”: el último post de Haaland se llena de mensajes de apoyo de diversas nacionalidades
El último post de Erling Haaland desató una ola de solidaridad en redes sociales, donde aficionados de distintas nacionalidades le enviaron palabras de apoyo.