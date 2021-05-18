Cubrebocas podrían ser eliminados de espacios exteriores en España

Debido a la baja incidencia de casos de Covid-19 y al aumento de personas vacunadas, autoridades sanitarias de España analizan quitar algunas restricciones, como el uso de cubrebocas en espacios exteriores o abiertos.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de España, dio a conocer la probabilidad de que los cubrebocas se reduzcan en los próximos días en lugares exteriores.

Reducción de cubrebocas en España en exteriores, pero no el resto de medidas

“Es cierto que es posible que no vayamos a tardar mucho en poder hacer propuestas claras para retirar la mascarilla (cubrebocas) en situaciones concretas”, declaró Simón a medios locales.

Sin embargo, también dijo que quitar la restricción del uso del cubrebocas en exteriores, no significa el relajamiento del resto de las medidas como la sana distancia y el lavado constante de las manos o el uso del gel antibacterial en otros lugares de España.

En conferencia de prensa, Fernando Simón no quiso dar fechas de cuándo se podría retirar el uso de cubrebocas en exteriores de España, ya que consideró que aún la vacunación no permite tener un escenario favorable para la inmunidad comunitaria.

“Todavía no tenemos ni una incidencia, ni una cobertura de vacunación, ni una inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas", declaró.

No obstante, de acuerdo con Simón, en un mes, España tendría cifras que permitirán la reducción de algunas medidas, entre ellas el uso de cubrebocas en exteriores.

Fernando Simón continúa con sus pronósticos:



“En exteriores es muy posible que medidas como el uso de mascarillas se puedan reducir en no muchos días"



¡Ay, madre! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/jhPcEm0wl2 — Toni Cantó (@Tonicanto1) May 17, 2021

Autoridades sanitarias de España plantean otras alternativas para los grupos que ya fueron vacunados y otras para aquellos que aún no reciben la dosis.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad, más del 15% de la población de España tienen el esquema completo de vacunación contra Covid-19.

España no sería el único que elimine el cubrebocas de espacios exteriores, ya que en días pasados Estados Unidos permitió que las personas que ya fueron vacunadas prescindan de ellos en lugares abiertos.

Sin embargo, aún se usa en interiores donde no existe la sana distancia, es decir en autobuses, aviones, hospitales, refugios para personas sin hogar, entre otras.

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