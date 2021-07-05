Cubrebocas dejará de ser obligatorio el 19 de julio en Inglaterra

El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, confirmó que, a partir del 19 de julio, el uso de cubrebocas ya no será obligatorio y las normas de distanciamiento social se suprimirán en el país con la finalidad de levantar las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Johnson dijo que con estas medidas se pretende eliminar la norma que fija en seis el número máximo de personas que pueden reunirse en domicilios privados y terminar con el trabajo a distancia, después de 16 meses de las restricciones sociales.

Además, se prevé eliminar el límite de asistencia en bodas y funerales o el número máximo de personas que pueden sentarse juntas en bares y restaurantes, así como en estadios y otros eventos masivos.

¿En dónde ya no será obligatorio el cubrebocas?

Medios de esa nación informaron que los cambios anunciados este lunes se aplicarán únicamente en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias para dictar normas o suprimirlas.

El gobierno británico retrasó la eliminación de restricciones el mes pasado, luego de un aumento de casos de contagio diario, asociado a la propagación de la variante Delta del Covid-19, hallada por primera vez en India.

El Ministerio de Salud de Inglaterra confirmó este lunes 27 mil 334 nuevos contagios y nueve fallecidos a causa del Covid-19, que han elevado las cifras totales a cuatro millones 930 mil 534 y 128 mil 231, respectivamente.

En tanto, el plan de vacunación en Reino Unido avanza y se reporta que son más de 45.3 millones de personas las que cuentan con la primera dosis de la vacuna, lo que representa el 86.1 por ciento de la población, mientras que más de 33.7 millones, el 64 por ciento ya tienen el cuadro completo.

Johnson justificó la relajación de las restricciones sociales gracias al “exitoso” avance de la vacunación en ese país.

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