Hallan el cuerpo de una mujer devorada por sus gatos en Madrid

En Madrid, España se registró la pesadilla que han tenido muchas personas que viven solas con mascotas en sus casas. El lunes pasado, la policía encontró el cuerpo de una mujer de 79 años de edad que había muerto hace tres meses, el menos. Sin embargo, lo más escabroso del caso, es que el cuerpo había empezado a ser devorado por los siete gatos que vivían con la mujer.

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De acuerdo con la Policía Nacional, Clara Inés Tobón llevaba muerta al menos tres meses y cuando fue encontrada tenía partes desmembradas de la parte superior del cuerpo, ya que sus gatos habían empezado a devorarla.

En el departamento, la policía también encontró los cadáveres de cinco gatos que al parecer habían muerto por inanición. Se cree que la mujer murió por causas naturales aunque aún falta que las autoridades entreguen los resultados de la autopsia.

También se ordenó hacer una necropsia a varios de los gatos para confirmar que el cuerpo fue mordisqueado por sus mascotas.

Los vecinos, indicaron que Clara Inés vivía sola en el departamento desde 1996, no tenía hijos y tampoco estaba casada, su familia más cercana vivía en Colombia y no tenía parientes en España.

Al parecer, la mujer sufría el síndrome de Diógenes

Los vecinos de Clara acabaron por llamar al servicio de emergencia 091, después de que constataron que no estaba ingresada en el hospital y de que en la administración del inmueble tampoco sabían nada de ella.

De acuerdo con los testimonios de las vecinas, Clara se enfermó desde el año pasado y algunos sospechaban que se podría haber contagiado de Covid-19. Al tocar a la puerta del departamento nadie respondía, su teléfono celular estaba apagado y las cartas ya no cabían en su buzón.

Fue hasta que un vecino detectó que del departamento salía un hedor y que empezaba a ver muchas moscas.

A veces olía mal por los gatos y las cajas de comida que subía, pero estaba vez había una peste muy fuerte

Los bomberos del ayuntamiento de Madrid desplegaron una autoescala para poder entrar por una de las ventanas de la casa, donde encontraron el cuerpo de Clara en avanzado estado de descomposición y con parte del cuerpo mordido por los gatos.

Las autoridades indicaron que Clara podría haber sufrir el síndrome de Diógenes, porque cuando abrieron el departamento se encontraron con gran cantidad de basura y excrementos felinos.

El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que suele darse en las personas mayores de 65 años y que se caracteriza principalmente por la acumulación de objetos, desperdicios y basura en la propia casa.

